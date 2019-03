I valdesi aspettano ancora i 10 profughi della Sea Watch Sono ancora a Malta

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Mentre a largo di Lampedusa l'arrivoMare Jonio apre un nuovo caso sul dossier immigrazione, un altro, ben più datato, non accenna a chiudersi. È quello dei 49salvati da Seae Sea Eye a dicembre scorso, 10 dei quali avrebbero dovuto essere accolti in Italia dalla chiesa Valdese. Il condizionale è d'obbligo, perché ad oggi, dopo oltre 3 mesi, la situazione èincredibilmente in standby: "tutti a- denuncia ad Huffpost Gianluca Barbanotti, segretario esecutivoDiaconia Valdese - Dal governo italiano non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. È come se queste persone fossero fantasmi, bloccati dalla politica in una sorta di purgatorio dell'Europa".Barbanotti, facciamo un passo indietro. A quando risalgono i vostri primi contatti con il governo?"Nei giorni successivi allo sbarco aabbiamo ...

