Figc | Gravina | “Proporremo esclusione dai tornei dopo due rinunce”

(Di martedì 19 marzo 2019) Il presidente Gabriele, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato come la direzione in cui si sta muovendo lasia quella di escludere una squadra dal campionato, dalla prossima stagione,due rinunce anzichè quattro: "Porteremo all'attenzione del Consiglio federale una norma che prevede la riduzione a due rinunce e dalla prossima stagione, in caso di rinuncia al campionato, tutti i risultati saranno azzerati. Stiamo attivando tutta una serie di meccanismi già partiti il 18 dicembre con l'adozione delle nuove licenze nazionali, un provvedimento epocale per due motivi: contenuti e tempistiche: varare le licenze nazionali sei mesi prima dei campionati credo sia un record assoluto".

