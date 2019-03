Cina | Ue pronta a seguire l' Italia Piano Merkel | mega vertice con Xi

Ciclone Idai : l’ONU esprime la sua viCinanza e si dice pronta ad aiutare le regioni colpite : “Le Nazioni Unite sono pronte a lavorare con le istituzioni dello Zimbabwe per rispondere ai bisogni umanitari delle popolazioni colpite dalla catastrofe causata dal Ciclone Idai“: queste le parole del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, che ha espresso il suo dolore per le vittime, le distruzioni e lo sfollamento di interi villaggi a causa delle inondazioni che hanno colpito lo Zimbabwe, il Mozambico e il Malawi. ...

Di Maio rassicura gli Usa - ma sul patto Italia-Cina Roma è pronta alla firma : Dopo il secondo giorno di fila che legge sulla Stampa le preoccupazioni degli americani sulle scelte commerciali e politiche dell’Italia, Luigi Di Maio capisce che è arrivato il momento di tornare a indossare l’abito atlantista. Sugli aerei F35 per i quali ancora il governo deve pagare oltre 300 milioni e sulla Nuova Via della Seta che verrà aperta...

L'America lascia l'Afghanistan. La Cina è già pronta a sostituirla : Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi da mesi ha formato un gruppo di contatto sotto l'egida della Shanghai Cooperation Organization, Sco, per cercare di trovare un'intesa politica tra governo e ...

L’America lascia l’Afghanistan. La Cina è già pronta a sostituirla : L’invasione economica della Cina in Afghanistan è già in corso. A Doha, la capitale del Qatar, nell’indifferenza generale dei media occidentali, continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e talebani. Preludio per il ritiro americano dall’Afghanistan e per un cessate il fuoco dopo 18 anni di guerra dall’invasione del paese nel 2001 dopo l'attentato terroristico dell’11 settembre...

Tuffi - World Series 2019 : la Cina è pronta ad un nuovo en plein a Pechino : Dopo aver dominato la prima tappa a Sagamihara, la nazionale cinese di Tuffi si prepara a replicare il tutto davanti ai propri tifosi nella seconda tappa delle World Series a Pechino. Nell’ultimo weekend la Cina ha avuto una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica. Grande attesa soprattutto per la piattaforma ...