Cantieri | Di Maio | ' Nessun condono | anche la Lega è contraria'

Di Maio : "Flat tax? Importa abbassare le tasse Il condono nello Sblocca Cantieri non passa" : "Di fronte alle buone proposte, pronti ad accoglierle, ma condoni no, Non li faremo passare", spiega il vicepremier al "Corriere della Sera". Sulla Flat tax: "E' nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa. Possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione"

Sblocca Cantieri - Di Maio : nessun condono : 9.23 Non ci sarà nessun condono nello"Sblocca cantieri". Così il vicepremier, Di Maio, in un'intervista al Corriere della Sera. "Di fronte alle buone proposte pronti ad accoglierle, ma condoni no. Non se ne parla.Non li faremo passare". Sulla Flat Tax,"non c'è nessun dibattito in corso, è nel contratto e bisogna lavorare per portarla a casa.Con le nostre proposte possiamo farcela e lavoreremo insieme alla Lega per trovare una soluzione", ...

Sblocca Cantieri - Landini : “Non aumentare subappalti”. Di Maio : “Su legalità e diritti no passi indietro” : “Non aumentare il subappalto e mantenere tutte le norme sui diritti e la legalità“. A rivendicarlo, dopo l’incontro sullo Sblocca-cantieri a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il segretario della Cgil, Maurizio Landini. “Ci è stato detto che non intendono modificare il tetto massimo attuale del 30% per i subappalti, ma, almeno per ora, non ci è stato consegnato alcun ...

Slitta lo sblocca-Cantieri - lite M5S-Lega e Di Maio blinda Toninelli : «Squadra che vince non si cambia». Danilo Toninelli sinora è stato una garanzia per Matteo Salvini ed è quindi ovvio che il segretario della Lega neghi possa cambiare...

Di Maio e Salvini litigano sugli appalti. Conte irritato : di Cantieri mi occupo io : Torna a surriscaldarsi la temperatura nel governo. Neanche il tempo di rifiatare sulla Tav e di rinviare, con un espediente semantico, il dossier a dopo le Europee, che si scatena la guerriglia sul decreto Sblocca-cantieri. È bastato riaprire la campagna elettorale in Basilicata. Matteo Salvini ha fretta, vorrebbe che la norma per sturare l’i...

Salvini incalza i 5 Stelle "Sì alle opere e Cantieri" Di Maio : "Basta attacchi" : C'è bisogno di viaggiare, di collegarsi con il resto del mondo. Solo con i no non si va da nessuna parte, occorre dire dei sì perché altrimenti rimaniamo fermi'. Poi ha assicurato che il decreto ...

Tav - Di Maio - M5S - rivendica lo stop : «Ma sugli altri Cantieri cambiamo atteggiamento» : L'inizio di una fase due per il Movimento al governo e la voglia di ribaltare l'idea che i Cinque Stelle siano contro le infrastrutture. Una nuova immagine che permetta di sostenere i pentastellati, ...

Il premier a Salvini e Di Maio : ora sbloccare Tav e Cantieri : Ovviamente tutto ciò è musica per il ministro dell'Economia che continua ad avere buone sponde al Quirinale e parte per Parigi avendo dalla sua anche la Lega e un rinfrancato Conte. Nel partito di ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme. Vertice per parlare dello sblocca Cantieri : Vertice a cena tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L’incontro serve a fare un punto sull’azione di governo e sui tanti dossier aperti. In particolare sul tavolo ci sarebbe il tema cantieri, a partire dal decreto per sbloccarli, e degli investimenti. Al consiglio dei ministri di domani...

Di Maio : sì a piano shock per Cantieri : 12.57 "Il governo è saldo non ci saranno sor prese alle Europee. Le agenzie di rating non esprimano giudizi politici". Così il vicepremier Di Maio all'evento Etichetta Day della Coldiretti. "I nostri obiettivi di crescita e sviluppo economico ci consentono di evitare una manovra bis", ha detto. Sulle parole del presidente di Confindustria ha aggiunto: "Dobbiamo pianificare le azioni che servono per smantellare la burocrazia che ruota intorno ...