Serale Amici 18 | chi è Vittorio Grigolo | secondo direttore artistico

Amici 18 - anticipazioni speciale sabato 23 marzo : formate le due squadre del Serale e annunciati ospiti fissi : Oggi, lunedì 18 marzo 2019, è stato registrato l'ultimo speciale del sabato di Amici 18. In questa occasione sono state formate le due squadre che daranno vita alla gara del serale, al via sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Grazie al sito Il Vicolo delle news siamo in grado di anticipare quello che è successo. Amici 18, puntata 23 marzo 2019: anticipazioni (SPOILER) prosegui la letturaAmici 18, anticipazioni ...

Amici 18 - le squadre del Serale : Tish e Alberto nei 'Blu' - Giordana e Mameli nei 'Bianchi' : Manca sempre meno al ritorno in prima serata di Amici; lunedì 18 marzo, infatti, sono stati ultimati gli esami che hanno stabilito quali allievi si esibiranno al serale dal 30 marzo prossimo. "Il Vicolo delle News" ha fatto sapere che è il rapper Alvis l'ultimo talento ad essere approdato alla fase successiva e che il tenore Vittorio Grigolo sarà il direttore artistico che si sfiderà con Ricky Martin. Durante la registrazione odierna, però, i ...

Alessandro Casillo fuori dal Serale di Amici : secondo l'amico si è ritirato (RUMORS) : I fan di Alessandro Casillo si chiedono che fine abbia fatto il concorrente dalla scuola di Amici 18. Ieri pomeriggio, infatti, il cantante lanciato dal baby talent 'Io Canto' non era presente in studio e il suo nome non è stato mai fatto né dalla conduttrice Maria De Filippi né dagli altri professori della scuola, che in queste settimane stanno portando avanti gli esami che serviranno a decretare i nomi degli allievi che accederanno al serale ...

Concorrenti Serale Amici 2019 - profili Instagram bloccati : il motivo : Allievi Amici 18, profili fuori uso: non potranno usare Instagram fino alla fine del Serale Non riuscite più a vedere le stories dei vostri idoli? Tutti i profili Instagram dei Concorrenti di Amici 18 sono stati bloccati. In vista del Serale, nessuno potrà utilizzare i social network per aggiornare i propri fan. Diventa tutto top-secret. […] L'articolo Concorrenti Serale Amici 2019, profili Instagram bloccati: il motivo proviene da Gossip ...

Amici 18 - Miguel non accede al Serale - chi glielo ha impedito : Il ballerino di Amici 18 Miguel Chavez durante lo speciale del sabato pomeriggio ha ricevuto il ' no' per l'ingresso al Serale da parte del primo giudice esterno, Emanuel Lo . Il motivo? Secondo il ...

Retroscena Blogo : il Serale di Amici 18 sarà in diretta : Le prime notizie ufficiali sul serale di Amici 18 sono arrivate nello speciale andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5: Ricky Martin direttore artistico di una delle due squadre, 12 posti a disposizione (al momento gli allievi ammessi sono 11), presenza in studio di una orchestra composta da giovani professionisti e ritorno di Giuliano Peparini come direttore artistico (al posto di Luca Tommassini, che secondo quanto ci risulta avrebbe ...

Amici 18 - puntata 16 marzo 2019 : Ludovica e Jefeo al Serale! : [live_placement] Oggi, sabato 16 marzo, alle 14.10 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Maria De Filippi e lo speciale di Amici 18. TvBlog lo seguirà in liveblogging. prosegui la letturaAmici 18, puntata 16 marzo 2019: Ludovica e Jefeo al serale! pubblicato su TVBlog.it 16 marzo 2019 15:59.