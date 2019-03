Salvini commissaria Toninelli con un commissario per le grandi opere

notizie.tiscali

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il modello indicato, quello di un"tipo Expo" - che, per la cronaca, era Beppe Sala, poi diventato sindaco di Milano - dimostra chee i suoi vogliono un tecnico con molti poteri, ...

ninospirli : Matteo Salvini, la Calabria sana ringrazia! - DamianoQuinci : Salvini commissaria la Lega in Calabria e ribadisce: “Porteremo via alla ‘ndrangheta l’ultimo paio di mutande” - infoitinterno : Salvini commissaria la Lega in Calabria e ribadisce: 'Porteremo via alla 'ndrangheta l'ultimo paio di mutande' -