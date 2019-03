Pediatra-orco confessa | Ho violentato bambini e neonati nel mio studio

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Unmostro hato di averpiù di trentae anche un neonato durante le visite nel suo. La confessione shock è di Johnnie Barto, medico di Johnstown, in Pennsylvania: qui è stato condannato per violenze sessuali sui piccoli dopo aver ammesso gli abusi commessi.Le vittime avevano tutte tra gli otto e i dodici anni e i fatti risalgono agli anni Novanta. Come scrive FanPage, le prime denunce sono arrivate con il nuovo Millennio, quando due ragazze hanno raccontato alle forze dell'ordine di aver subito violenza sessuale da quell'uomo.La polizia ha avviato le indagini e dopo diversi anni il caso è stato chiuso con la condanna del mostro che ovviamente è stato sospeso e dunque radiato dall"ordine dei medici degli Stati Uniti d"America."Il dottor Johnnie Barto si è servito della sua autorevolezza per alimentare i suoi desideri malati con bimbi che ...