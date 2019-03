Pagamenti digitali | italiani favorevoli all' incremento del servizio

Nexi - il polo dei Pagamenti digitali italiani - debutta in Borsa ad aprile : Paolo Bertoluzzo, ad Nexi Nexi , la piattaforma italiana tra le più importanti nella gestione dei pagamenti digitali verso banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione che ha preso il posto della ex Cartasì, presenta il piano per il suo debutto in Borsa nel mese di aprile . Il gruppo, che serve circa 890mila commercianti e gestisce 1,4 milioni di terminali pos, ha definito i dettagli della sua quotazione sul mercato telematico azionario ...

Stripe : la piattaforma di Pagamenti digitali - sbarca in Italia : MILANO - Stripe, l'infrastruttura che permette di realizzare le transazioni online, sbarca anche in Italia. La piattaforma 'cloud' pensata per le start up come per giganti mondiali come Facebook e ...