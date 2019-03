No alla doppia paternità Trapani non riconosce la famiglia arcobaleno e in

Sconfitta Juve - il Genoa esce indenne dalla doppia sfida contro i bianconeri : l’ultima volta c’era… Icardi : Prima Sconfitta stagionale per la Juve, che ieri è caduta a Marassi per 2-0 contro il Genoa a seguito delle segnature dell’ex Sturaro e di Pandev. Resta ben saldo il primo posto nonostante la vittoria del Napoli e, forse anche per questo, lo stop non sembra aver lasciato grosse scorie in casa bianconera, anche in virtù dell’impresa in Champions ancora fresca. Ma il Genoa si gode chiaramente il momento, potendosi tra ...

Pallamano. ABC Bordighera - doppia vittoria a Grasse per le formazioni giovanili : La doppia sfida di domenica scorsa dell'ABC Bordighera con le compagini del Grasse si è conclusa con una vittoria per parte dopo due match all'insegna dell'equilibrio. Come da previsione entrambe le ...

Original Marines tentata dalla Borsa : l'obiettivo è raddoppiare all'estero : Original Marines sogna la Borsa e, nel frattempo, si riorganizza per crescere ancora all'estero e in Italia, dove il brand si riposizionerà sui capi per bambini di qualità medio-alta a prezzi ...

Pediatria : in 17 anni raddoppiato il tempo dei più piccoli davanti alla tv : piccoli spettatori crescono. Nonostante l’arrivo di tablet e smartphone, il piccolo schermo resiste come ‘tata tecnologica’ dei più piccini. Secondo uno studio americano pubblicato su ‘Jama Pediatrics‘, infatti, i bambini sotto i 6 anni passano la maggior parte del tempo davanti a uno schermo guardando la tv. E in 17 anni questo lasso di tempo è raddoppiato, almeno tra i più piccoli, arrivando a 3 ore al giorno tra ...

Petagna - quello che non segna mai? alla Spal è già in doppia cifra di gol : L'argentino è infatti accusato spesso di lavorare troppo poco per la squadra, ma di vedere la porta come pochi al mondo. Ora come la mettiamo? I VIDEO DI GAZZETTA TV paradosso - Che i gol incidano ...

Ciclismo – Doppia wild card per la Nippo Vini Fantini Faizanè : gli orange-blue saranno al Giro d’Italia e alla Strade Bianche : Grazie al prestigioso invito ricevuto da RCS Sport il team Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. Ufficializzate le wild card anche per le altre classiche di primavera, gli #OrangeBlue saranno al via delle Strade Bianche La Nippo Vini Fantini Faizanè sarà al via del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa, l’amore infinito, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Grazie all’invito ricevuto da RCS Sport ...

Torta doppia alla ricotta e cioccolato : Torta doppia alla ricotta E cioccolato Ingredienti: Per la pasta frolla lievitata: 500 gr di farina 250 gr di zucchero 150 gr di burro morbido 2 uova una bustina di lievito vanigliato qualche cucchiaio di latte (all’occorrenza) Per il ripieno: 500 gr di ricotta cremosa 80 gr di cioccolato fondente un uovo 2 cucchiai di zucchero 2 cucchiai di liquore all’amaretto Inoltre: zucchero a velo Preparate la pasta montando con le fruste ...

Tra "lotta alla povertà" e "incentivo al lavoro nero" : intervista doppia sul reddito di cittadinanza : Confronto tra Claudio Cominardi, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Andrea Romano, deputato...

Risultati NBA – Russell Westbrook in tripla doppia porta i Thunder alla vittoria : ko Clippers e Blazers : Bene Raptors, Thunder, Mavericks e Timberwolves: i Clippers perdono in trasferta senza Gallinari La regoular season NBA va in scena nella notte italiana con quattro match. Nessuna sorpresa per la sfida che ha visto di fronte i Raptors contro Sacramento. La franchigia di Toronto, seconda nella classifica della east conference, batte i Kings. Buone le prestazioni di Kyle Lowry e Fred VanVleet, entrambi a quota 19 punti. vittoria anche per i ...

Genova raddoppia e guarda alla Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia