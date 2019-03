Ines Trocchia e i calciatori | «Si credono fighi | ma ecco cosa fanno» Le richieste hot su

Ines Trocchia : “I calciatori? Mi scrivono su Instagram come se dovessero fare le cose di nascosto” : Ines Trocchia è una influencer da 400mila follower su Instagram. La modella ha partecipato a trasmissioni sportive come TikiTaka su Italia1 e si è raccontata durante I Lunatici di RadioDue: “Capita che mi scriva gente strana – ha detto Ines riferendosi a Instagram – c’è chi mi chiede le scarpe usate, chi vuole le mie mutandine. Poi ci sono quelli che vogliono farmi da schiavi, mi chiedono se possono venire a pulire casa mia e ...

