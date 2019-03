Gli asteroidi sono più pericolosi di quanto pensassimo

Spazio : simulate collisioni tra asteroidi per conoscerne meGlio il comportamento : Per i moderni super eroi salvare la Terra dall’impatto con un asteroide minaccioso non sarà più un gioco da ragazzi. Se per un Superman del secolo scorso contrastare la corsa di un corpo roccioso era ordinaria amministrazione, un nuovo studio rivela una sorprendente resistenza dell’asteroide, e tempi duri per gli eroi: lo dice una ricerca della Johns Hopkins University che sarà pubblicata il 15 marzo su Icarus. Con nuovi modelli informatici ...