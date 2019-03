Come vanno le cose in Crimea a cinque anni dall’annessione alla Russia : Alcune donne festeggiano l’anniversario dell’annessione della Crimea sventolando una bandiera russa (foto: STR/AFP/Getty Images) A cinque anni dalla firma del Trattato di unificazione della Crimea, Vladimir Putin torna nell’ex penisola ucraina occupata militarmente dalle truppe russe nel 2014. Il presidente russo farà tappa a Simferopoli e Sebastopoli, i due centri principali della regione, e parteciperà in teleconferenza ...

M2o - arriva Albertino Come direttore ma “vanno a casa oltre 40 persone” : “Con lui inizia una riorganizzazione strisciante” : “Lasciare Radio Deejay dopo 35 anni non sarà per niente facile“, con queste parole Albertino iniziava un post pubblicato su Instagram lo scorso 1 marzo, un modo anche per ufficializzare il suo arrivo come direttore a Radio m2o. La radio, finora nelle mani di Fabrizio Tamburini, subirà una vera e propria rivoluzione con la cancellazione dei programmi più amati, si darà più spazio alla musica e meno alle parole. Mentre Albertino lavora ...

Come vanno i negoziati tra Stati Uniti e talebani : Sono iniziati a Doha poco meno di due settimane fa, e si sta discutendo di cose Come "cosa vuol dire terrorismo"

Come vanno le indagini sulla strage nella discoteca di Corinaldo : Tre mesi dopo si aspettano i risultati delle analisi sulla presenza di sostanze urticanti nel locale in cui morirono sei persone

Frasi contro Astori sui social - la Fiorentina disgustata : “questi sciacalli vanno perseguiti Come meritano” : Il club viola ha pubblicato una nota con cui ha espresso il proprio sdegno per le Frasi contro Davide Astori pubblicate sui social dopo il match con l’Inter “La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le ...

Basta con il pessimismo - ecco tutti i motivi per cui le cose non vanno male Come pensiamo : In difesa della ragione, della scienza, dell'umanesimo e del progresso' pubblicato da Mondadori: Pinker infatti attraverso un approccio rigoroso e multidisciplinare basato soprattutto su dati ...