Barbara d’Urso dalla parte di Tommaso Zorzi | “La diversità è normalità”

Barbara d’Urso - incidente hot a Domenica Live : la sua gonna si solleva un po’ troppo e in studio scoppia il caos : incidente hot per Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live” su Canale 5. Prima di intervistare il vicepremier Matteo Salvini, la conduttrice è stata protagonista di un siparietto con “I Gatti del Vicolo Miracoli”, riuniti per festeggiare i 93 anni della mamma di Umberto Smaila. Franco Oppini e Nini Salerno si sono presentati in studio con una maxi torta e l’ex marito di Alba Parietti si è ...

Salvini surreale - la diretta nel dietro le quinte da Barbara d’Urso : “Anche i leghisti si lavano”. E azzecca il 2 a 3 del derby : Prima di entrare in studio a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è reso protagonista di una diretta su Facebook ai limiti del surreale. “Chi ci sta guardando? Ma come, tutti maschi?” chiede al proprio collaboratore dietro lo smartphone. Poi accompagna i follower in bagno, mostrando l’asciugamano: “Guardate, incredibile! Anche i leghisti si lavano, sveliamo ...

Emanuele Berardi : chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata : Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata Chi è il figlio di Barbara d’ Urso Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore della conduttrice televisiva Barbara D’ Urso. Dopo tutti gli anni passati dietro alle telecamere, esce allo scoperto mostrandosi in televisione durante la trasmissione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis in onda su canale 5. Emanuele Berardi: complice di Scherzi a parte La prima ...

Barbara d’Urso ha un battibecco a Domenica Live : il botta e risposta : Domenica Live, Barbara D’Urso contro Salvini: “Le famiglie arcobaleno esistono” Nella puntata odierna di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Matteo Salvini per parlare degli ultimi argomenti più discussi negli ultimi giorni, tra cui la Tav, le elezioni europee e la legittima difesa. Non è mancato qualche momento di tensione, soprattutto in merito al Congresso sulla Famiglia a Verona. Per il Ministro, la famiglia è ...

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando ...

Pino a C’è posta per te : il messaggio di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso guarda C’è posta per te: il post per Pino Anche Barbara d’Urso guarda C’è posta per te. La conduttrice napoletana non ha mai nascosto la sua passione per il programma di Maria De Filippi e nelle ultime ore lo ha ribadito sui social network. In particolare su Twitter, dove Barbarella ha fatto il […] L'articolo Pino a C’è posta per te: il messaggio di Barbara d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Barbara d’Urso conquista l’estero : Live Non è la D’Urso è un successo : Barbara D’Urso ottiene un riconoscimento all’estero grazie a Live Non è la D’Urso Grandi notizie per il numeroso pubblico di Barbara D’Urso. La conduttrice ha fatto sapere che Live Non è la D’Urso è stato inserito tra i migliori programmi stranieri al debutto questa settimana da parte del principale consulente spagnolo di televisione e contenuti audiovisivi. La società spagnola è GECA che tra le altre cose si occupa ...

Ciao Darwin - concorrente si fa male. Bonolis : “Arriva Barbara d’Urso!” : Ciao Darwin 8: una concorrente degli Shock si fa male durante il genodrome E’ tornato Ciao Darwin e la televisione è tornata a brillare come non mai. Paolo Bonolis ha nuovamente urlato il suo inconfondibile “Italiaaaniii” dall’alto della scalinata dello splendido studio di Ciao Darwin che per la prima puntata di questa ottava edizione ha ospitato gli Chic (capitanati da Enzo Miccio) contro gli Shock (capitanati da Lisa ...

Barbara d’Urso incorona “il seno più grande al mondo” : Francesca Giuliano la curvy più famosa d’Italia [GALLERY] : 1/11 ...

Barbara d’Urso a 19 anni : il vecchio poster vestita «da tifosa del Napoli» : Da anni la vediamo in tv su Canale 5 e in generale sulle reti Mediaset, ma non tutti forse sanno che Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, ha un passato napoletano: è infatti originaria proprio di Napoli, dove ha vissuto fino a 19 anni prima di approdare in tv prima su Telemilano e poi sui canali del Biscione. In questi giorni, come scrive Fanpage, sui social è tornata a girare una sua vecchia foto: una Barbara giovanissima, appena ...

Balotelli contro Barbara d’Urso : “Vergognati” : Da ormai due settimane Fabrizio Corona è finito nel mirino per il noto filmato, costato il posto a due autori, inviato a Riccardo Fogli a L’Isola dei Famosi. Nonostante questo Barbara D’Urso ha scelto di ospitarlo al debutto di “Live-Non è la D’Urso“, il nuovo talk show del mercoledì in onda su Canale 5, per ricevere le sue scuse per alcune vicende del passato, tra cui l’aver fotografo suo figlio spacciando ...

Balotelli distrugge Barbara d’Urso : “vergognati!” Il post indignato di super Mario : Mario Balotelli ha inveito sui social contro Barbara D’Urso: in passato la vita privata del calciatore è stata spesso tirata in ballo all’interno dei programmi tv della conduttrice Barbara D’Urso nel mirino di Mario Balotelli. Il calciatore del Marsiglia ha inveito contro la conduttrice tv attraverso un post Instagram molto duro nel quale super Mario ha tirato in ballo i tempi quando la D’Urso parlava frequentemente ...

Live Non è la D’Urso - Balotelli attacca Barbara : “Vergognati!” : Mario Balotelli attacca Barbara D’Urso dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso Duro attacco di Mario Balotelli a Barbara D’Urso dopo la prima puntata di Live Non è la D’Urso. Il calciatore ha scritto sul suo profilo Instagram un insulto alla conduttrice per alcune vicende del passato: “D’Urso, hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? ...

Mario Balotelli furente : nel mirino Barbara d’Urso. Sfogo : “Vergogna” : Mario Balotelli furente: nel mirino Barbara d’Urso. Lo Sfogo del calciatore dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso: “Vergogna” Mario Balotelli torna a scagliarsi contro Barbara d’Urso. Tra il calciatore e la conduttrice Mediaset, infatti, l’attrito non è nuovo. Già in passato lo sportivo ha avuto parole di fuoco nei confronti di […] L'articolo Mario Balotelli furente: nel mirino Barbara ...