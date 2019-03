Bambino Gesù | il futuro è una storia di bambini

Ospedale Bambino Gesù - per i 150 anni di attività un documentario su Tv2000 : ... dove il Bambino Gesù fa formazione, perché il sapere di tanti giovani ricercatori e eccellenze mediche sia donato a tutti i bambini del mondo. Ne è un esempio Davide, che ha vinto una battaglia ...

Addio a Valerio Nobili - luminare del Bambino Gesù morto sui binari mentre era in bici : Era il pomeriggio di venerdì 15 marzo quando Valerio Nobili, primario presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, si accasciato mentre era in sella alla sua bicicletta. Il medico, patologo di fama, è caduto sui binari del tram 19 di fronte al Museo Nazionale d'Arte Moderna, in piazza Thorvaldsen a Roma. Lo riporta Il Messaggero.Cinquantadue anni, insegnava agli specializzandi in pediatria dell'Università la Sapienza e ...

Ospedale Bambino Gesù : apre a Bangui il Centro per i bambini malnutriti voluto da Papa Francesco : «Mi auguro che possa diventare un Centro di eccellenza, dove i bambini possano trovare risposta e sollievo alle loro sofferenze con tenerezza e amore. Non dimentico!». Un videomessaggio di Papa Francesco ha aperto oggi a Bangui la cerimonia di inaugurazione del nuovo “Centro per la re-nutrizione terapeutica per i bambini malnutriti” e dell’edificio ristrutturato del Complexe pediatrique, l’Ospedale pediatrico della capitale centrafricana. Dopo ...

Malattie rare - Bartuli - Bambino Gesù - : '7/8mila patologie per un milione di malati' : Insomma una tematica che solleva quesiti a cui la scienza e l'informazione cercano di rispondere grazie anche ai progressi registrati. Per non abbassare la guardia e sostenere i malati e le loro ...