Tra una settimana si vota in Basilicata | Zingaretti cambia modulo al Pd

Spaccio e 'scontri' fra immigrati - si rischia una Tragedia? Rafforzato il presidio delle forze dell'ordine : Scoppia l'incendio in una casa, tragedia sfiorata: in ospedale un 60enne 3 'Simulò dissociazione di una donna dal fidanzato pentito', avvocato indagato per favoreggiamento 4 L'omicidio di Alessandria ...

Nuova Zelanda. Ho visto e non volevo una lenta sTrage razziale : Ha viaggiato per il mondo, anche nell'amata Europa, ne è rimasto sgomento, specialmente per la Francia, troppo piena d'immigrati, che lui odiava perch?, perch sono islamici o perch non sono bianchi? ...

Verso il voto - ancora una fumata nera per il centrosinisTra a Foligno : ancora una fumata nera a Foligno per la coalizione di centrosinistra. L'incontro che si è tenuto sabato mattina tra le cinque forze in ballo non ha infatti portato all'esito che tutti speravano, la ...

Andrea Dal Corso contro la Trans Rodriguez : 'Con lei ho fatto solo una foto' : Dopo l'ormai celebre 'no' a Teresa Langella, Andrea Dal Corso continua a tenere banco nel mondo del gossip. Il tutto dopo le parole di Guendalina Rodriguez, giovane trans brasiliana che oltre ad aver reso noto un presunto fugace flirt con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha messo in dubbio la sua eterosessualità. La secca smentita di Andrea: 'Non ho bisogno di escort' Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex tentatore di Temptation Island ...

Un posto al sole - Trame dal 25 al 29 marzo : Franco su una sedia a rotelle : Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ancora all'insegna della drammaticità. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 25 al 29 marzo, rivelano che Franco dovrà affrontare numerose difficoltà dopo l'operazione. Intanto, Michele dopo l'ennesimo atto di bullismo nei confronti del professor Scaglioni cercherà di portare a galla la situazione invitandolo a parlarne nella sua trasmissione radiofonica, ma finirà per essere preso di mira dai ...

Una Vita - Trame : la cioccolata di Flora e Inigo intossica i residenti di Acacias 38 : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che l'inaugurazione de La Deliciosa sarà un vero e proprio disastro per colpa della cioccolata di Inigo e Flora. Inigo e Flora nuovi proprietari de La Deliciosa Flora e Inigo Cervera diventeranno i nuovi proprietari de La Deliciosa nel corso delle nuove puntate di Una Vita. Ma i due si ...

Muore Travolto da una valanga in Alto Adige : Una persona e' stata travolta ed uccisa da una valanga in Val Senales in Alto Adige. La vittima è un tedesco di 32 anni, residente da tempo a Bolzano. La slavina, che aveva coinvolto anche una seconda persona, si e' abbattuta all'esterno delle piste da sci della zona di Lazaun sul ghiaccio della Val Senales. I soccorritori sono giunti sul posto con due elicotteri, Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2 dell'elisoccorso provinciale. Impegnati anche il ...

Ciao Darwin - Tra chic e choc - c'è una frase che indigna il web : "Nella vita c'è chi sale e chi...!" : Ciao Darwin ha segnato il suo ritorno trionfante, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. Nella serata dello scorso 15 marzo, il noto format condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale ...

Una Vita - Trama del 17 marzo : Diego vuole morire - Blanca ha un malore : Domenica 17 marzo andrà in onda una nuova puntata della soap Una Vita. Colpi di scena ed emozioni caratterizzeranno l'appuntamento domenicale, nel quale si vedrà Diego deciso a non sottoporsi alle cure mediche per guarire dall'intossicazione da mercurio: l'uomo deciderà di lasciarsi morire. Olga, innamorata dell'Alday, tenterà di dissuaderlo, e come rivelano le anticipazioni gli dirà che nel quaderno del padre Jaime potrebbe esserci qualcosa che ...

Affidamenti diretti al Comune - D'Orazio non ci sta : 'hanno strumentalizzata una buona pratica amminisTrativa' : L'insinuazione che dietro questo incarico ci possa essere una questione politica', risponde D'Orazio, 'è offensiva e lesiva della mia professionalità, tanto più perché, dopo aver sperimentato con ...

STrage in moschea - Tarrant in tribunale. Saluta i suprematisti bianchi | : Dieci minuti prima dell’attacco il 28 enne aveva inviato via email il suo “Manifesto” al governo indicando le ragioni della sua azione

Invitano una Trans a casa - la sequesTrano e la violentano : arrestati 3 italiani : Roma, 16 mar., askanews, - L'hanno contattata ieri mattina e invitata a casa, consumando con lei più rapporti sessuali senza averle corrisposto la somma precedentemente pattuita, l'hanno trattenuta ...

Una Vita - Trame dal 25 al 31 marzo : Adela vedrà Elvira e Simon baciarsi : Una Vita, la popolare soap opera in onda tutti i giorni su Canale5, regalerà ai suoi telespettatori un’altra settimana densa di emozioni e colpi di scena. Le trame relative agli episodi che andranno in onda dal 25 al 31 marzo, infatti, svelano che tutti saranno preoccupati per la salute di Blanca e Samuel la esorterà a curarsi. Intanto, per Felipe arriverà il giorno del congedo e l’uomo si recherà da Celia. Lolita riceverà un’informazione ...

