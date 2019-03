Poliambulanza | arriva il primo centro di simulazione robotica in sala parto a Brescia

meteoweb.eu

(Di domenica 17 marzo 2019) Un simulatore mamma, un simulatore neonato a termine e un simulatore bimbo prematuro. A maggio occuperanno unadi Fondazione, costruita ad hoc per simulare la realtà. L’obiettivo? Mettere l’equipe di fronte a situazioni imprevedibili, a cui dovranno rispondere in modo coordinato e razionale, visto il training già svolto. Tutto rigorosamente uguale alla realtà, se non fosse che a dirigere le fila degli eventi è un formatore che sviluppa un copione, ogni volta diverso. È questo quanto si realizzerà grazie al contributo delle Aziendene che finanzieranno l’acquisto di tutte le strumentazioni necessarie. “Siamo onorati delle risposte positive che stiamo ricevendo dalle Imprese – esordisce Alessandro Triboldi, Direttore Generale di Fondazione-. La scelta di rivolgerci a questi interlocutori non è stata dettata solo dall’esigenza di ...

