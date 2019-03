Pensioni | riscatto agevolato della laurea anche dopo i 45 anni

Pensioni - riscatto laurea anche per gli over 45. La guida : Roma, 16 marzo 2019 " Sarà possibile riscattare la laurea , ma anche coprire i vuoti contributivi per i periodi di non lavoro, non più fino a 45 anni di età, ma senza limite anagrafico . Pagando il ...

Pensioni - si allarga il riscatto della laurea agevolato : sconto anche per gli over45 : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato approvato in commissione alla Camera e lunedì arriverà all'esame dell'Aula. Molte le modifiche al provvedimento, a partire dall'allargamento della platea che potrà accedere al riscatto della laurea agevolato. Ecco tutte le modifiche apportate a reddito di cittadinanza e quota 100.Continua a leggere

Pensioni Quota 100 : sconto di un anno e riscatto laurea. La proposta Lega : Pensioni Quota 100: sconto di un anno e riscatto laurea. La proposta Lega La Commissione Lavoro della Camera prosegue l’esame del cosiddetto “decretone” che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Terminata la fase di audizione di deputati ed esponenti istituzionali e delle parti sociali; dalla settimana prossima la Commissione passerà al setaccio gli emendamenti presentati da partiti di maggioranza e opposizione. Pensioni Quota ...

Pensioni : riscatto laurea da 5.240 euro per anno di studio - Lega propone senza limiti di età : Riscattare gli anni di studio per il proprio corso di laurea e renderli utili al raggiungimento dei requisiti di accesso alle Pensioni è un provvedimento inserito nel decreto su quota 100 da parte del governo. L’atto che adesso è in seconda lettura alla Camera per i nuovi emendamenti a correzione delle misure varate, potrebbe portare una sostanziale novità proprio per il riscatto di laurea. Infatti la Lega ha depositato un emendamento che ...

Pensioni - al via domande per il riscatto agevolato della laurea degli under 45 - 5.200 euro per ogni anno - : riscatto della laurea al via per gli under 45 che non hanno contributi versati prima del 1996: l'Inps ha pubblicato la circolare che attua le norme su Quota 100 e che di fatto dà il via alle domande. ...

Pensioni - riscatto agevolato della laurea Al via le domande per gli «under 45» : La procedura pubblicata sul sito dell’Inps, consentirà ai non ancora 45enni di riscattare la laurea: non bisogna avere contributi versati prima del 1996. Sarà possibile fino al 2021 chiedere anche il riscatto di altri periodi, fino a 5 anni, di aspettativa

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e riscatto - Landini “rotto le scatole” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e riscatto, Landini “rotto le scatole” Landini contro il governo sulle Pensioni Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Maurizio Landini (Cgil) sulle Pensioni d’oro dei sindacalisti. Ma tiene banco ancora l’incontro tra gli esponenti del Governo e il Coordinamento RiscattaLaurea, relativamente alle misure previste per agevolare il montante contributivo ad alcune tipologie di ...

Pensioni - al via il riscatto della laurea : come presentare domanda e quanto costa : Da oggi è possibile presentare domanda per chiedere il riscatto della laurea, ovvero far rientrare nel calcolo degli anni di contributi versati anche quelli di studio universitario. La novità riguarda il costo del riscatto, che con il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato abbassato. Ecco come presentare domanda e quanto costa riscattare la laurea.Continua a leggere

Pensioni : riscatto agevolato contributi non versati dal 1996 in 60 rate e detraibilità : La pace contributiva può iniziare ad essere richiesta da quei contribuenti che potranno utilizzarla per riuscire a centrare i requisiti di accesso alle Pensioni. L’Inps, infatti, ha messo a disposizione degli interessati il relativo modello di domanda denominato AP135. Con questo modello i lavoratori che sono alla ricerca di contributi per poter raggiungere le soglie di accesso alle varie misure Pensionistiche vecchie e nuove, potranno andare a ...

Pensioni ultime notizie : modifiche Quota 100 - cambia riscatto dei contributi : Pensioni ultime notizie: modifiche Quota 100, cambia riscatto dei contributi Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le possibili modifiche a Quota 100, e in particolar modo riguardanti il riscatto dei contributi per chi ha conseguito la laurea. L’incontro tra il Coordinamento RiscattaLaurea e alcuni esponenti del governo sembra aver dato buoni risultati, stando alle dichiarazioni espresse da entrambe le parti. Ma andiamo a vedere cosa ...

Pensioni - l’anticipata contributiva fa concorrenza al riscatto laurea : Non è detto che il riscatto della laurea per chi ha studiato all’università dal 1996 in poi sia una scelta vincente. Anche se con la nuova opzione un anno di riscatto costa circa 5.240 euro invece di un terzo dell’ultima retribuzione annuale lorda percepita, prima di scegliere questa strada occorre fare alcune valutazioni, oltre a quelle del risparmio sul costo diretto...