Napoli dichiara guerra all' azzardo | via le slot da bar e tabaccherie

Consip - Csm condanna il pm di Napoli Woodcock alla censura per dichiarazioni apparse in un articolo : La sezione disciplinare del Csm ha condannato il pm di Napoli Henry John Woodcock alla sanzione della censura, mentre ha assolto la collega Celestina Carrano nell’ambito del procedimento sul caso Consip. Due le contestazioni a Woodocock: le dichiarazioni presenti in un articolo riguardo al falso contestato all’allora capitano del Noe Giampaolo Scafarto e l’interrogatorio di Filippo Vannoni, all’epoca consigliere di Palazzo Chigi. Per ...