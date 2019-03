Mozambico | 31 morti a causa del ciclone Idai | colpita anche una scuola 

Ciclone Idai - 150 morti in Zimbabwe e Mozambico : Sale a oltre 150 morti il bilancio delle vittime causate nello Zimbabwe orientale, nel Mozambico centrale e in Malawi dal Ciclone Idai nella regione di Chimanimani, nello Zimbabwe ...

Ciclone si abbatte su Mozambico - Zimbabwe e Malawi : 150 morti - centinaia i dispersi : Sono in complesso più di un milione e mezzo le persone colpite dal violento Ciclone nei tre Paesi dell'Africa Australe, secondo dati Onu e fonti governative ufficiali. La più colpita è la città portualemozambicana di Beira, dove è stato chiuso l'aeroporto, non c'èelettricità e molte case sono distrutte

Africa. Ciclone Idai causa centinaia di morti e dispersi in Mozambico - Malawi - Zimbabwe : La furia della tempesta, Ansa, . Mozambico , Zimbabwe e Malawi sono stati colpiti da un violento Ciclone che ha provocato almeno 150 vittime e centinaia di dispersi . Nelle aree rurali più povere in ...

Mozambico : potente ciclone causa un’inondazione - 66 morti e 140 mila in gravi difficoltà : Le piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro e sul nord del Mozambico sono stata la causa di almeno 66 morti ed oltre 140 mila sono in grave difficoltà. Tutto questo è stato confermato dal governo, che ha lanciato un appello per ottenere fondi per la gestione della crisi. “Il governo ha decretato un’allerta rossa a causa delle incessanti piogge e per l’avvicinarsi del ciclone tropicale Idai, che dovrebbe raggiungere ...