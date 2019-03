milanotoday

(Di domenica 17 marzo 2019) 'La lotta non si arresta. Contro carcere e capitale, complici e solidali' e il volto di Dax: è il nuovoche in, a, ricorda Davide Cesare, il militante di sinistra ucciso nella ...

MilanoSpia : Milano, mega murales in Darsena per ricordare Dax e corteo antifascisti per la città - Mega_Fauna : Quando il claim motivazionale è troppo efficace (Mondadori Store - via Marghera, Milano) - anselmip_ : @AmorosoOF ciao Alessandra cucciolina mia buon pranzo buona cena buona serata buona notte. il mega raduno potevi fa… -