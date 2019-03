LIVE Ginnastica | Coppa del Mondo in DIRETTA | Vanessa Ferrari e Lara Mori a caccia della

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Baku 2019 in DIRETTA : Marco Lodadio e Martina Rizzelli a caccia del podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, terza tappa a Baku (Azerbaijan). Oggi sono in programma le prime Finali e l’Italia sogna in grande con Marco Lodadio impegnato agli anelli e Martina Rizzelli che salirà sulle parallele: il bronzo iridato va a caccia del podio, ha ovviamente un esercizio di lusso come testimonia il risultato di Doha e può fare saltare il banco migliorando la prestazione ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 in DIRETTA : Elisa Iorio terza sugli staggi - Asia d’Amato vince il volteggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019, grande Classica della Ginnastica artistica che giunge alla sua conclusione. Dopo le avvincenti gare a squadre di ieri, oggi le migliori otto atlete su ogni singolo attrezzo si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e spettacolare, le ragazze inseguiranno i podi per chiudere in ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità - lotta totale per i podi della Classica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2019, grande Classica della Ginnastica artistica che giunge alla sua conclusione. Dopo le avvincenti gare a squadre di ieri, oggi le migliori otto atlete su ogni singolo attrezzo si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: si preannuncia un pomeriggio particolarmente avvincente e spettacolare, le ragazze inseguiranno i podi per chiudere in ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : trionfo degli USA - l’Italia lotta ed è terza senza Giorgia Villa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : Italia fantastica alle parallele - azzurre in scia agli USA : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia sfida USA e Cina - assente Giorgia Villa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia delle Fate sfida USA e Cina - Classica spettacolo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : gara juniores - la Russia batte gli USA in volata. Italia quarta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre juniores del Trofeo di Jesolo 2019, Classicissima della Ginnastica artistica giunta alla sua 12^ edizione. Al PalaArrex si disputerà uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero calendario internazionale della Ginnastica artistica, in laguna ne vedremo davvero delle belle con tantissime campionesse pronte a mettersi in luce e a scaldare i motori in questo avvio di ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : gara juniores - l’Italia del futuro vuole incantare contro gli USA e il Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre juniores del Trofeo di Jesolo 2019, Classicissima della Ginnastica artistica giunta alla sua 12^ edizione. Al PalaArrex si disputerà uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero calendario internazionale della Ginnastica artistica, in laguna ne vedremo davvero delle belle con tantissime campionesse pronte a mettersi in luce e a scaldare i motori in questo avvio di ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : vince la Brixia delle Fate - bene Ferlito e Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : le Fate dominano - Ferlito risponde. Bene Lara Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : tocca alle Fate e a Ferlito - benissimo Lara Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : Lara Mori sugli scudi - attesa per le Fate e Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...