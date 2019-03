F1 | Leclerc senza peli sulla lingua | “ho chiesto al team di superare Vettel | ma…”

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Il pilota della Ferrari può ritenersi soddisfatto del suo esordio con la Ferrari, avendo dimostrato di essere più veloce dipur classificandosi alle spalle del tedesco Esordio positivo per Charles, nonostante il quinto posto ottenuto al termine del Gp d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1.photo4/LapresseClassificatosi dietro, il monegasco ha comunque dimostrato di averne di più del compagno di squadra,però sorpassarlo rispettando l’ordine del muretto box. Interrogato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport F1, l’ex Alfa ha espresso il proprio punto di vista: “ho fatto una bella partenza, mi son trovato nella posizione di poter conquistare posizioni al via. Sono andato all’esterno di Seb, ma non c’era spazio in uscita e sono andato sull’erba. Questo mi è costato la ...

