Domenica In | entra in studio la famiglia Carrisi | finisce malissimo | velenoso agguato ai

BiancaNera a Centrale Preneste Teatro Domenica 10 Marzo : Prosegue, a Centrale Preneste Teatro, la rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco 2018/19: domenica 10 Marzo alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo BiancaNera di Teatro Evento in arrivo da Modena. Il testo, la coreografia e la regia sono di Maria Ellero, sul palco ci sono Bintou Ouattara e Alice Ruggero. BiancaNera è uno spettacolo in cui i protagonisti sono due corpi danzanti: uno bianco e uno nero. Due corpi uguali ma molto diversi. ...

Domenica In - delirio per Enrico Nigiotti : alcune donne entrano in studio per baciarlo : La puntata di ieri di Domenica In è stata estremamente movimentata. Mara Venier ha dato il via al consueto appuntamento Domenicale continuando a trattare l'argomento inerente il Festival di Sanremo. La sessantanovesima edizione di tale programma ha generato molto scalpore, specie per il vincitore. Per questo motivo, la conduttrice ha voluto continuare a parlare dell'argomento invitando in studio alcuni dei cantanti iin gara. Tra questi c'è stato ...

Domenica Live non va in onda la settimana prossima : Mara Venier non c’entra : Perché Domenica Live non va in onda Domenica 10 febbraio 2019 Molto probabilmente Domenica Live non andrà in onda la prossima settimana, Domenica 10 febbraio 2019. In molti hanno ipotizzato la volontà di scappare allo scontro con la Domenica In di Mara Venier, che quel giorno si allungherà fino alle 18.45 per lo speciale post […] L'articolo Domenica Live non va in onda la settimana prossima: Mara Venier non c’entra proviene da Gossip ...

Domenica con i musei gratis - a Milano lunghe code per entrare. FOTO : Domenica con i musei gratis, a Milano lunghe code per entrare. FOTO Tante persone hanno aderito all’iniziativa del Mibac, che riguarda tutta Italia, e si sono messe in fila per visitare mostre, siti archeologici, monumenti. Nel capoluogo lombardo, le attese più lunghe si sono registrate per la Pinacoteca di Brera e il Castello ...