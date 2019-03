Chi ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1

Superbike - GP Thailandia 2019 - Alvaro Bautista : “Ho risChiato di cadere - ma abbiamo vinto la gara e sono piuttosto contento” : Va in archivio gara 1 del GP di Thailandia, valida per il Mondiale Superbike: a Buriram va in scena l’assolo di Alvaro Bautista, che rischia nelle primissime fasi di gara toccandosi con Jonathan Rea, ma poi riesce a scappar via. A fine gara i piloti andati sul podio sono stati intervistati a caldo, queste le loro parole. Alvaro Bautista (Ducati): “Oggi è stata più dura che in Australia, non sono partito benissimo ed ho perso la ...

Sara - da 37 a 56 Chili in tre anni : 'L'anoressia si era presa tutto. Ora ho vinto io' : di Simone Pierini '37kg-56kg, 2016-2019. Tre anni per arrivare a dove sono oggi. 19 kg dove ogni chilo preso ne pesava come 10. Sette anni di malattia dove l'anoressia si è presa tutto, ha distrutto ...

Concorso 'Sano Chi Sa' vinto da una scuola di Orte : Roma, 14 mar. - (AdnKronos) - "La vittoria di una partita di calcio è meglio di una vittoria in un gioco della play station". E' un alunno di una scuola media, premiata nell'ambito del progetto 'Sano chi Sa', i cui risultati sono stati presentati oggi presso la sede della Regione Lazio. Progetto pro

LIVE Sci alpino - superG masChile Soldeu 2019 in DIRETTA : PARIS HA VINTO LA COPPA DEL MONDO! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile di Soldeu, valido per le Finali di COPPA del Mondo di sci alpino. Ultima gara stagionale per i velocisti che si cimenteranno sulle nevi di Andorra, l’Italia si gioca qualcosa di importante con Dominik PARIS che va a caccia della Sfera di Cristallo. L’azzurro punta alla doppietta sulle nevi di Andorra, proprio come ha già fatto in questa stagione a Bormio e Kvitfjell. Serve ...

Empoli - IaChini 'convinto della salvezza' : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Orgoglio e dispiacere, in queste ore i due sentimenti che si combattono dentro di me sono questi": Beppe Iachini saluta l'Empoli, e dopo l'esonero deciso dal club toscano ...

Champions League - Enzo BucChioni : 'Allegri e la juve hanno vinto a tavolino' : La partita di Champions League di ieri sera all'Allianz Stadium di Torino è stata a dir poco epica. Certamente una parte importante di questa strepitosa vittoria va attribuita a Cristiano Ronaldo che, come titolava in prima pagina questa mattina la "Gazzetta dello Sport" si è abbattuto su un inconsistente e inconcludente Atletico di Madrid come una vera "ira di Dio". Tanto che il giornalista Enzo Bucchioni, commentando la rimonta bianconera ...

BernardesChi : “Partita straordinaria - vi spiego come abbiamo vinto” : Federico Bernardeschi, intervistato ai microfoni di “Jtv“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista dopo la storica vittoria della Juventus nel match di ieri sera contro l’Atletico Madrid. L’ex attaccante della Fiorentina, protagonista assoluto della serata grazie all’assist decisivo per Cristiano Ronaldo e per il rigore procurato, ha evidenziato la fame e […] More

Tav - Di Maio : “Chi ha vinto tra me e Salvini? Non è una partita di calcio. Basta folklore - serve tranquillità” : “Non è una partita di calcio, qui stiamo parlando di governare il paese quindi Basta con il folclore, quello che mi interessa è tornare a occuparmi delle cose importanti”. Così il ministro del lavoro Luigi Di Maio, ospite del villaggio Rousseau a Milano, ha commentato lo scontro sul tema Tav all’interno del governo della scorsa settimana. “L’obiettivo nostro è dare tranquillità a questo paese dando soluzioni a problemi importanti” L'articolo ...

Pierluigi Gollini - Chi è il portierino rapper dell'Atalanta che ha convinto Gasperini : Pierluigi Gollini è tornato determinante nell' ultima gara vinta dall' Atalanta contro la Fiorentina (3-1) e, soprattutto, è sceso in campo dal 1' minuto dopo che non giocava da titolare in campionato dal 21 ottobre, nella sfida contro il Chievo (5-1). Sarà che dopo 16 giornate in panchina aspettava

Alessio Vinci morto sotto una gru a Parigi - una testimone a Chi l'ha Visto : 'Diceva di aver vinto 300mila euro' : Chi l'ha Visto? indaga sulla morte di Alessio Vinci , il ragazzo di Ventimiglia trovato morto a 18 anni in un cantiere sotto una gru a Parigi. Tante le domande a cui trovare una risposta, a partire ...

Isola dei Famosi 14 - Riccardo Fogli - la solidarietà di Roby FacChinetti : "Hai vinto tu nonostante l'atroce e incomprensibile attacco" : Riccardo Fogli, concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sta ricevendo numerosi attestati di solidarietà dopo il video-messaggio di Fabrizio Corona che, purtroppo, ha dovuto vedere durante l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, andata in onda ieri su Canale 5.Uno di questi è arrivato da uno dei suoi storici ex colleghi dei Pooh, Roby Facchinetti. ...

L’arChitetto giapponese Arata Isozaki ha vinto il Pritzker Prize : L’architetto giapponese Arata Isozaki ha vinto il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura. Isozaki, che ha 87 anni ed è l’ottavo architetto giapponese a ricevere questo premio, è stato premiato perché «supera la struttura dell’architettura per sollevare domande che trascendono le ere