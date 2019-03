Cent’anni di solitudine diventa una serie tv | o preparate un capolavoro o è meglio che ve

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Ouno èche ve ne stiate a casa.didi Gabriel Garcia Marquez diventerà unatv prodotta da Netflix. La notizia ha fatto il giro del mondo e c’era da aspettarselo. Ma non c’è bisogno di un sismografo per rilevare il subbuglio proveniente da pancia e anima di quegli oltre 50 milioni di lettori che hanno continuato ad acquistare e leggere per cinquantadue anni sempre con rinnovata curiosità il libro che Gabo scrisse nel 1967. Mai avuti pregiudizi sulle produzioni Netflix, per carità. Il problema sta a monte, poeticamente e linguisticamente. Tutto ciò che a livello letterario è intinto di realismo magico tradotto in cinema fatica paurosamente. Sarà per quello straordinario meccanismo dell’immaginazione del lettore, “costretto” a crearsi visivamente un mondo sui generis e sconosciuto; e sarà anche per l’incredibile fascino esercitato da ...

NetflixIT : 50 anni d’attesa, Cent’anni di solitudine. - LaskuNikolin : @ailocalipunk @ziogregorin_ La migliore della scaletta è 100 years?!? E gli unici cent’anni che mi siano mai piaciu… - lartecisalvera : RT @edoard45565222: Una volta in cui questi spiegava con molti dettagli il meccanismo dell’amore, lo interruppe per chiedergli: - Che cosa… -