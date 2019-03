Calcio femminile | pubblico record per il match Atletico Madrid-Barcellona

Calcio femminile in 61mila per Atletico Madrid-Barcellona - è primato mondiale di spettatori : SPORT femminile SEMPRE PIU' SEGUITO IN SPAGNA: ANCHE BASKET ABBATTE PRIMATI - In Spagna il seguito dello sport al femminile sta conoscendo una crescita esponenziale, davvero rapida. Nel fine ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan-Florentia 1-0 - un’autorete di Michela Rodella decide il posticipo del 18° turno : Missione compiuta per il Milan di Carolina Morace, impegnato nel posticipo domenicale del 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le rossonere si sono imposte contro il Florentia 1-0 per effetto dell’autorete di Michela Rodella al 53′ che di fatto ha deciso il confronto in favore delle meneghine. Con questo successo le ragazze di Morace si confermano al terzo posto in graduatoria con 7 lunghezze di vantaggio sulla ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

Calcio femminile - andata semifinali Coppa Italia 2019 : Milan-Juventus 1-2 - pari tra Roma e Fiorentina : La Coppa Italia di Calcio femminile è entrata nel vivo con l’andata delle semifinali che si sono disputate quest’oggi e che hanno avuto per protagoniste le prime quattro classificate del campionato. A dare il via alle danze ci hanno pensato la Roma di Elisabetta Bavagnoli e la Fiorentina di Antonio Cincotta che si affrontate al “Tre Fontane” in un match estremamente lottato, terminato sul punteggio di 1-1. Nella prima ...

Calcio femminile - la Samb travolge il Gubbio 9 a 1 : travolgente vittoria in trasferta della Sambenedettese femminile nell'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C Eccellenza. Con una prova superba, le rossoblu di mister Silvestro ...

Calcio femminile - l'Italia ai Mondiali e Sky Sport fa il botto : in diretta tutte le partite del torneo : Sky annuncia l'acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l’ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52 partite del torneo, di cui 37 in e

UEFA - partnership con Nike per il Calcio femminile : partnership UEFA Nike – Accordo importante tra la UEFA e Nike per quanto riguarda il calcio femminile. Il brand statunitense è l’ultimo marchio globale in ordine di tempo a mostrare il suo sostegno al calcio femminile, diventando fornitore ufficiale dei palloni da gara per competizioni tra cui la UEFA Women’s Champions League e la UEFA […] L'articolo UEFA, partnership con Nike per il calcio femminile è stato realizzato da ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 in tv : tutte le partite in diretta su Sky! : Una buona notizia per il mondo del Calcio, e non solo al femminile. La Fifa World Cup che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, infatti, sarà trasmessa nella sua interezza da Sky Sport. La grande kermesse del Calcio internazionale sarà tutta visibile nel nostro Paese, per un passo in avanti a livello culturale davvero importante. Saranno 52 partite da non perdere, con 37 di questi incontri che saranno esclusiva della pay-tv. Le altre ...

Usa - la nazionale di Calcio femminile fa causa alla Federazione : «Siamo pagate meno degli uomini» : La nazionale femminile di calcio statunitense detiene il titolo mondiale e tra pochi mesi volerà in Francia per difendere il trofeo conquistato quattro anni fa. Un momento d'oro per il calcio ...

Calcio – La Nazionale femminile statunitense fa causa alla Federazione : “noi discriminate” : La Nazionale USA donne fa causa alla Federazione: le campionesse del mondo lamentano condizioni peggiori dei maschi, non solo negli stipendi La Nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti porta la Federazione in tribunale. Ventotto giocatrici hanno deciso di fare causa alla United States Soccer Federation, accusandola di discriminazione di genere. Le stelle della Nazionale americana, tra le favorite dei Mondiali in programma a giugno, ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : il secondo posto dell’Italia servirà ai Mondiali in Francia : E’ andata in archivio l’edizione 2019 della Cyprus Cup 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo verde di Larnaca (Cipro), le azzurre si sono dovute arrendere ai calci di rigore, nella finale del 1° posto, alla Corea del Nord, capaci di imporsi nonostante una duplice inferiorità numerica. Una dimostrazione di grande carattere e coesione da parte della formazione asiatica, molto forte soprattutto dal punto di vista fisico. La prova ...