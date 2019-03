Bimbo di 11 anni spara e uccide coppia di 50enni | trovati in casa in una pozza di sangue

Nuova Zelanda - ucciso anche un Bimbo di 3 anni - Un profugo - uno studente - un medico tra le 50 vittime : Lavorava come assistente in una scuola privata, il Canterbury College, dopo aver ottenuto un master in finanza all'istituto di Scienza e Tecnologia in Pakistan. Lascia una mogli e due figli di 13 e ...

Salerno : Bimbo legato - picchiato e segregato per anni - adesso è salvo grazie all'adozione : Una vicenda di assurda follia e crudeltà, consumatasi a Salerno, è emersa soltanto in questi giorni, in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal padre biologico contro lo stato di adottabilità del bambino. grazie alla pronuncia degli "ermellini", dunque, la povera vittima potrà continuare a vivere la sua infanzia con una nuova famiglia. Il bimbo - che oggi ha 11 anni - ha vissuto per tre anni ...

Strage in Nuova Zelanda : anche un Bimbo di 3 anni tra le vittime : Cominciano ad emergere ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri in Nuova Zelanda, dove un 28enne di origini australiane, Brenton Tarrant, ha aperto il fuoco in due moschee della città di Christchurch, causando la morte di 49 persone, e ferendone circa 48. Tra le vittime, riferiscono le fonti di informazione internazionali, ci sarebbe anche un piccolo bambino di soli 3 anni, il cui nome è Mucad Ibrahim. Il piccolo si trovava insieme al papà e ...

Nuova Zelanda - tra le vittime un Bimbo di 3 anni : il papà si è salvato fingendosi morto : La più giovane vittima dell'attentato alle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è Mucad Ibrahim, morto a soli 3 anni mentre si trovava a pregare con il papà e il fratello, che sono riusciti a sopravvivere. Insieme a lui, è stato identificato anche il corpo del 14enne Sayyad Milne: "La verità è che apparteniamo a Dio e a lui ritorneremo".Continua a leggere

Nuova Zelanda - anche un Bimbo di tre anni tra le vittime in moschea : C'è anche un bambino di tre anni, Mucad Ibrahim, tra le 49 vittime degli attentati nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Il piccolo, la vittima più giovane della sparatoria, è morto tra le ...

Il rifugiato - il Bimbo di 3 anni - il medico : chi sono le vittime dell’attentato di Christchurch : Emergono le storie dei musulmani uccisi nelle due moschee di Christchurch: tra loro anche profughi, bambini e una donna che ha salvato il marito in sedia a rotelle

Treviso - muore mentre dà alla luce il suo Bimbo : Francesca se ne va a 34 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, precisamente all'interno dell'ospedale del noto comune di Oderzo. La trentaquattrenne, Francesca Schirinzi, infatti, ha perso la vita subito dopo aver messo al mondo il proprio bambino, senza neanche poter gioire per il lieto evento. Secondo quanto si apprende dal sito Fanpage.it, infatti, pochi minuti dopo il parto, la donna originaria di ...

Asti - Bimbo di due anni da solo in strada : i carabinieri lo portano a casa e arrestano il padre : Il piccolo vagava solitario in pigiama: nell'abitazione del genitore i militari hanno trovato della droga

Sudafrica - Bimbo di 3 anni viene torturato a morte e gettato in una discarica : E' un fatto di cronaca a dir poco sconcertante quello accaduto a Germiston, in Sudafrica, dove due bambini di soli 7 e 8 anni, hanno commesso un orribile delitto. La vittima è un altro bambino che aveva 3 anni. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, l'infante sarebbe scomparso da casa nella giornata di sabato. I genitori si chiedevano dove potesse essere finito. C'è da dire, a tal proposito, che il loro figlioletto si era allontanato ...

Rubano i fiori dalla tomba di un Bimbo di 2 anni - la mamma lascia un biglietto : «Vergogna» : Choc a Vercelli, in Piemonte. Nel cimitero della città sono stati rubati i fiori e una piantina dalla tomba del piccolo Alessandro, un bimbo morto a due anni nello scorso ottobre alla...

Rubano i fiori dalla tomba di un Bimbo di 2 anni - la mamma lascia un biglietto : 'Vergogna' : Choc a , in Piemonte. Nel cimitero della città sono stati rubati i fiori e una piantina dalla tomba del piccolo , un bimbo morto a due anni nello scorso ottobre alla fine di una grava malattia. ...

Sudafrica. Bimbo di 3 anni torturato a morte e buttato in una discarica. I killer hanno 7 e 8 anni : Il corpo del bambino è stato trovato vicino a una discarica a Germiston, non lontano da casa sua. I due bimbi hanno confessato di averlo legato con una corda, poi di averlo colpito con delle pietre fin quando non è morto. Ma il padre è convinto che sia coinvolto anche un adulto.Continua a leggere

Prato - sesso con l'alunno di 14 anni : il dna conferma - il ragazzino è il padre del Bimbo : Ci sarebbe anche la conferma da parte del test del dna a inchiodare la 35enne infermiera e professoressa di ripetizioni, accusata di aver fatto sesso con un adolescente, oggi 15enne, a cui dava...

Mamma mia - ha la sindrome di down! Bimbo di 4 anni insultato da un’anziana sul bus : Angie Theakston, 43 anni, di Beverley, nella contea dello Yorkshire, ha raccontato al Sun che a suo figlio Joey è stato detto di "stare zitto" da una donna anziana. Quando la donna si è girata verso il piccolo, ha poi esclamato: "Ah, ah la sindrome di Down? Mamma mia, non potrei sopportarlo ", lasciando la madre inorridita. “Era tanto eccitato per il suo viaggio sul bus e non vedeva l'ora di entrare” ricorda Angie. Tuttavia la passeggera, ...