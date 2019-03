Anche i Simpson si avvicinano agli eSport e lo fanno con League of Legends

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019)abbracciano il mondo degli, non lasciandosi sfuggire le novità del mondo videoludico per rimanere sempre freschiocchi del pubblico più giovane.In un episodio della celebre serie animata possiamo infatti vedere Bart alle prese con un campionato diofe diventare una vera e propria star del mondo. Naturalmente non mrà nemmeno Homer, in veste del suo allenatore.Come riporta Eurogamer.net, la puntata dedicataandrà in onda negli Stati Uniti proprio oggi, domenica 17 marzo.Leggi altro...

