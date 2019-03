Aliante precipita nellAretino | muore il pilota di 74 anni - La vittima perse il fratello

Arezzo - precipita Aliante in decollo e muore il pilota : il fratello 10 anni fa era morto allo stesso modo : Un uomo è precipitato con l’aliante ed è morto. La vittima si chiama Enzo Acanti, 73 anni, residente a Faella, frazione del comune di Castelfranco Piandiscò, nel Valdarno aretino. Appassionato di volo, il pensionato si è schiantato al suolo in fase di decollo nell’aviosuperficie ‘Budini Gattai‘ tra Montecchio Vesponi e Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Per un tragico destino, anche il fratello di ...

