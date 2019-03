Roma | Massara | ' L' ipotesi di non arrivare in Champions non è da considerare'

calciomercato

(Di sabato 16 marzo 2019) Il direttore sportivo dellaFredericha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Spal: Com'è fare il DS senza la certezza del quarto posto? 'Si lavora con la stessa professionalità, consapevoli comunque che quando aprirà il mercato i segnali saranno ...

LucaPicafizz : RT @g_iallorossi: Il ds #Massara parla del prossimo mercato a #SkySport nel prepartita di #SpalRoma. - apetrazzuolo : ROMA - Massara: 'L’ipotesi di non arrivare in Champions in questo momento non la vogliamo considerare' - petrazzuolo : ROMA - Massara: 'L’ipotesi di non arrivare in Champions in questo momento non la vogliamo considerare' -