Ponch | compie 70 anni il sex symbol casereccio che tanto ci piaceva in Chips

(Di sabato 16 marzo 2019) Ci ha fatto sognare un’America lontanaluce dal trumpismo sguaiato. A cavalcioni della sua Kawasaki (che divenne oggetto cult), stella da sceriffo che brillava sull’uniforme attillata, occhiale da sole che allora si chiamava a goccia (oh, yes) così Frankarello, sex, ha accompagnato un’intera generazione. Macho ma nel senso buono. Sorriso a 136 denti, abbronzato dal sole della California, era l’eroe buono che inseguiva i cattivi.Interpretato da Erik Estrada, “” per gli amici, è il vero protagonista del telefilm, in onda dal 1977 al 1983 sulla Nbc., che non sono le patatine, è l’acronimo di California High Patrol e consolidò le basi della commedia/leggera/poliziesca. In pieno edonismo reganiano, etichetta appiccicata anche al genere, la sua evoluzione produsse Miami Vice. E molti altri.In queglil’offerta televisiva era ...