Formula 1 - Le monoposto Ferrari dal 1950 a oggi FOTO GALLERY : Manca ormai pochissimo al semaforo verde del Gran Premio di Australia, la prima tappa del Campionato del mondo di Formula 1 2019, con interessanti novità nei regolamenti, tra le quali il punto per il giro più veloce in gara.La SF90. Proprio nel rispetto del nuovo regolamento, la monoposto della Scuderia Ferrari, la SF 90, ha unala anteriore più larga e più semplice nei profili della precedente SF 71 H, mentre quella posteriore è ...

Formula E - Mercedes mostra la sua monoposto elettrica : A meno di due settimane dal via del Mondiale di F1 e a pochi giorni dall'E-Prix di Hong Kong , in diretta domenica su Italia 1 alle 8.30,, la Mercedes ha svelato quella che sarà la sua prima monoposto ...

Alfa Romeo - dalla Formula Uno al futuro. Monoposto nuova e pilota italiano – FOTO : Ritorno in Formula 1, atto secondo. Dopo la sponsorizzazione della scuderia Sauber nella stagione 2018, il Biscione si ripresenta nella massima serie motoristica con parecchie novità: il 2019, infatti, porta in dote un nuovo nome per la scuderia, che diventa “Alfa Romeo Racing” e non più “Alfa Romeo Sauber F1 Team”. Ciò sarebbe costato a FCA una sponsorizzazione da 6 milioni di euro, come riporta il magazine tedesco Autobild. Fermo ...

Formula 1 - Alfa Romeo Racing : ecco la nuova monoposto : Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno appena tolto i veli alla Alfa Romeo Racing C38, la monoposto con la quale parteciperanno al Mondiale di Formula 1 2019. Sulla pit-lane del circuito di Barcellona, dove oggi si disputa la prima giornata di test collettivi, ha finalmente svelato lo schema di colori che utilizzerà sulle proprie monoposto per quest'anno: il bianco è il colore predominante della scocca e dallala anteriore, mentre il rosso ...

Nuova Ferrari SF90 2019 - la monoposto del prossimo campionato di Formula 1 – VIDEO : Ecco il VIDEO ufficiale della Nuova Ferrari SF90 2019 di Formula 1 L'articolo Nuova Ferrari SF90 2019, la monoposto del prossimo campionato di Formula 1 – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Formula E – La Bmw i8 è la nuova safety car del Campionato di monoposto elettriche [FOTO] : La nuova supercar ibrida della Casa di Monaco scenderà in pista per la prima volta a Città del Messico La Bmw i8 coupé è stata scelta come nuova safety car della Formula E, il Campionato che vede competere le monoposto elettriche. La supercar ibrida della Casa di Monaco è stata svelata all’Autodromo Hermanos Rodriguez prima della tappa del Campionato che si svolgerà a Città del Messico. Alla presentazione hanno partecipato direttore della ...

DIRETTA PRESENTAZIONE RENAULT 2019/ Foto - Formula 1 : ecco la monoposto giallonera di Ricciardo e Hulkenberg : PRESENTAZIONE RENAULT 2019 Formula 1 streaming video e DIRETTA tv: oggi vengono tolti i veli alla nuova vettura di Ricciardo e Hulkenberg , 12 febbraio, .

Formula 1 - la Mercedes ha acceso il motore della monoposto 2019 : ascolta il fireup : Dopo aver dato qualche "assaggio" sulla monoposto del 2019, la Mercedes ha effettuato anche il suo fireup , ovvero il l'accensione del motore. Un passo obbligato, divenuto quasi una sorta di rituale ...

Formula 1 - Ferrari : data e orari della presentazione della nuova monoposto 2019 : Conto alla rovescia agli sgoccioli. Mancano solo dieci giorni all'unveiling della nuova monoposto di Formula 1 della Scuderia Ferrari . La presentazione si terrà come noto il 15 febbraio a Maranello , ...