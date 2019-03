Brevetti | Apple perde contro Qualcomm | pagherà 31 milioni di dollari

Apple viola Brevetti : multa di 31 milioni di dollari : La Corte federale di San Diego ha condannato la Apple a pagare 31 milioni di dollari per la viola zione di alcuni brevetti di Qualcomm

Apple ha violato tre Brevetti Qualcomm e dovrà risarcire 31 milioni di dollari : Di tutt'altro tenore le parole di Qualcomm : 'Il verdetto unanime della giuria di oggi rappresenta una nuova vittoria nei nostri contenziosi sui brevetti in tutto il mondo e mostra come Apple abbia ...

Brevetti - Apple perde contro Qualcomm : dovrà pagare 31 milioni di dollari : Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni a Qualcomm per la violazione di Brevetti riguardanti una tecnologia che consente agli iPhone, dal modello 7 in poi, di connettersi rapidamente a ...

Apple violò Brevetti - 31 mln a Qualcomm : SAN DIEGO, USA,, 16 MAR - Una giuria ha deciso che Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni per la violazione dei brevetti di una tecnologia, di proprietà del produttore di chip Qualcomm , che ...

Brevetti - Apple perde contro Qualcomm : dovrà pagare 31 milioni : Apple dovrà pagare 31 milioni di dollari di danni a Qualcomm per la violazione di Brevetti riguardanti una tecnologia che consente agli iPhone, dal modello 7 in poi, di connettersi rapidamente a ...

Brevetti - da Apple 31 Mln a Qualcomm : 6.59 Una corte federale di San Diego, in California, ha deciso che Apple dovrà versare 31 mln di dollari di danni a Qualcomm per la violazione dei Brevetti di una tecnologia che aiuta gli iPhone a connettersi rapidamente a internet e a prolungare la durata della batteria. Il verdetto giunge a seguito di un processo di 2 settimane che ha visto contrapposti e due ex alleati, divenuti aspri avversari. Qualcomm intentò causa contro Apple nel 2017, ...