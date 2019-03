Berlusconi:"Mai conosciuta Imane Fadil"

"Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silviorispondendo a una domanda sulla morte di, la modella morta in circostanze tuttora misteriose, testimone nel processo Ruby e prima a rivelare i retroscena dei bunga-bunga "Quel che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde" ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio.(Di sabato 16 marzo 2019)

petergomezblog : Berlusconi: "Non ho mai conosciuto Imane Fadil" La bugia dell'ex premier smentita da sentenze e testimoni