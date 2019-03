Attacco febbrile per Fabian Ruiz potrebbe saltare l’Udinese

ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2019) Come riportato dal collega Carlo Alvino sul suo profilo Twitter,, sarebbe stato colpito da unche ne mette in dubbio la presenza in campo domani contro l’Udinese.peral momento è in dubbio e si deciderà solo domani il suo utilizzo”.L’ennesima tegola per la formazione di Ancelotti che è già alle prese con gli infortuni di Insigne, Chiriches e Diawara.L'articoloperl’Udinese ilNapolista.

