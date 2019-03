Societe Generale al 5% delle Generali

finanza.lastampa

(Di venerdì 15 marzo 2019) Blitz francese sulle. Il gruppo bancario ha comunicato di detenere una partecipazione potenziale rilevante nel capitale della compagnia assicurativa di Trieste. Una mossa che permette a ...

man115tn : RT @brutgian: Il #petrolio Brent è piatto a 67,2 dollari il barile, ieri sera a ha chiuso in lieve calo. Société Générale stamattina alza d… - brutgian : Il #petrolio Brent è piatto a 67,2 dollari il barile, ieri sera a ha chiuso in lieve calo. Société Générale stamatt… - chiccalapenna : RT @FAESmilano: Il #coding? Servirà solo per alcuni lavori. Non la pensa così il #CEO di Société Generale che lo studia da 2 anni. Come non… -