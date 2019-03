Salute mentale a rischio per i giovanissimi | colpa anche di alcol | droghe e stress da

Lo Spiraglio Film Festival della Salute mentale dal 5 al 7 aprile a Roma : Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la nona edizione de Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale, evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Promosso da Roma CAPITALE – Dipartimento salute mentale, ASL Roma 1 e MAXXI, Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale conferma il suo scopo, ovvero di ...

AISF : per la Salute del fegato è fondamentale lo stile di vita : Lo stile di vita ha quindi un ruolo di primo piano nell'economia delle malattie croniche di fegato. Le evidenze cliniche disponibili ben documentano come un calo ponderale di almeno il 5-7 per cento ...

Avere segreti di cui ci si vergogna può danneggiare la Salute mentale : L’onestà ripaga sempre, ma spesso viene quasi naturale tenere qualcosa dentro di cui si vergogna troppo. Un vero problema considerando un nuovo studio da poco pubblicato. I ricercatori della Columbia University hanno osservato cosa succede alla salute mentale se si hanno segreti. L’autore principale dello studio, il dottor Michael Slepian, si è così espresso in merito: “Quasi tutti mantengono segreti e possono essere dannosi ...

L'uovo record su Instagram? Era una campagna per la Salute mentale : Se anche tu stai soffrendo, parlane con qualcuno" recita il testo che indica un sito dove è possibile trovare le istituzioni che si occupano di salute mentale in diversi paesi del mondo. Artefice ...

Torna l'uovo dal record di like su Instagram : testimonial di uno spot per la Salute mentale : L'ideatore è Chris Godfrey, un 29enne di Londra al lavoro per l'agenzia pubblicitaria The&Partnership, e ha fatto sapere che si tratta solo della prima di una serie di collaborazioni

Ecco come l’intestino influenza la nostra Salute mentale : scoperto legame tra microbioma e depressione : Si moltiplicano le scoperte sul ‘potere del microbioma‘. Ora i batteri che ‘abitano‘ nel nostro intestino per la prima volta sono stati associati alla depressione. E questo attraverso le analisi condotte su due diversi gruppi, ciascuno composto da più di 1.000 persone. A mettere in luce il legame tra microbioma e salute mentale è un articolo pubblicato online questa settimana su ‘Nature Microbiology’, da un ...

Sì alle lunghe passeggiate nei giorni di freddo. Toccasana per la Salute fisica e mentale : Togliendoci dalla mente le vecchie credenze che vedono in freddo come “portatore sano” di malattie, per mantenerci in salute durante l’inverso dobbiamo fare il contrario di quanto troppo spesso si crede. Infatti, durante le giornate fredde non dobbiamo rintanarci dentro casa, ma uscire e fare delle belle e lunghe passeggiate così come ci dice la stessa scienza e come ha ribadito John Sharp, M.D., specialista in psichiatria ...

William attacca : "I vip hanno evitato la mia campagna per la Salute mentale" : Le celebrità non vogliono partecipare ad iniziative sulla salute mentale, nemmeno se a proporle è il principe William. Tra gli ospiti del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il principe ha parlato pubblicamente della sua iniziativa, Heads Together, e di come sia difficile trovare dei testimonial famosi per promuovere la campagna, iniziata nel 2017. "Prima di iniziare siamo andati da molte persone e nessuno si è ...