Lombardia | l’ufficio stampa del Pirellone con quattro redattori assume due

(Di venerdì 15 marzo 2019) Fosse un giornale, fallirebbe dopo poche settimane. Un direttore e ben due vicedirettori alla guida niente meno che di due giornalisti a tempo pieno e due part time. E’del consiglio regionale della, che informa i media sulle attività dell’aula, cura la rassegnaper i consiglieri e gestisce il notiziarioQuotidiano all’interno del portale del parlamentino del. Altro che proverbiale efficienza lombarda, se per far girare la struttura serve un numero di capi in sostanza uguale a quello dei dipendenti. Ma a far discutere sono soprattutto le ultime nomine, in particolare quella a vicedirettore di Paolo Guido Bassi, leghista doc della prima ora che con Matteo Salvini ha condiviso l’esperienza nei Giovani padani, nonché attuale presidente del Municipio 4 del comune di Milano.Tutto parte dall’avviso pubblico per il conferimento ...

