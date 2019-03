“L' Italia non può diventare strumento dell’egemonia cinese” Parla il vicepresidente del

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Mancano ancora due anni, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo ...

MasterChef Italia 8 - nona puntata tra momenti cult ed eliminazioni incredibili (e sui social scatta la protesta) : 'Quer pasticciaccio brutto' della nona puntata di MasterChef Italia 8: si poteva intitolare così questa sintesi della doppia puntata in onda il 14 marzo 2019, che ha offerto due dei migliori momenti e due delle eliminazioni più indigeste delle ultime edizioni.I due momenti cult si devono alla 'prova pasticceria' di Iginio Massari (di cui abbiamo parlato) e a 'Mister' Antonino Cannavacciuolo, che negli spogliatoi e a bordocampo del match ...

Renzi contro Le Pen a tv francese : “Lei non conosce Italia” : Acceso scontro verbale fra Matteo Renzi e Marine Le Pen in diretta al talk-show francese 'L'Emission politique' della tv pubblica France 2. "I francesi - ha detto Le Pen rivolta a Renzi, che era in diretta da Londra con lo studio parigino - potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei". "Lei non conosce l'Italia - ha risposto l'ex leader del Pd - e' vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei e' la ...

Mezza Italia alle prese con la siccità. E le prospettive non sono buone : A Nord-Ovest e lungo il Tirreno fiumi e laghi in secco. A Est, sulle coste adriatiche e a Sud fino alla Sicilia, acqua in abbondanza. C'è una linea che attraversa in senso longitudinale il nostro paese e che segna due scenari profondamente diversi tra loro: da una parte una siccità che sembra annunciarsi molto seria e dall'altra, al contrario, un quadro che vede il pieno recupero dei bacini idrici che vanno dal Friuli fino alla Sicilia. C'è ...

Norwegian : non abbandoniamo l'Italia - solo riassetto del network : Roma, 14 mar., askanews, - Norwegian sta riorganizzando il suo network di voli ma non abbandonerà l'Italia. Lo assicura la compagnia aerea dopo che l'Anpac ha parlato di 'progressivo totale disimpegno ...

Sorpresa - nell'economia Italiana arriva la ripresa Rosiconi giù - la recessione non c'è più : Pil +0 - 1% : Stagnazione, ma non recessione, con il Pil del primo trimestre che inverte il trend negativo dell’ultimo semestre e riporta l’economia su un sentiero, seppur minimo, di crescita (+0,1%). La nota congiunturale dell’ufficio studi della Confcommercio Segui su affaritaliani.it

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura si sfoga : “La giustizia Italiana non esiste - è uno schifo” : Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si è sfogato su Instagram commentando la notizia della scarcerazione di uno dei suoi aggressori: “La giustizia italiana non esiste, è uno schifo”, dice nelle sue Storie. Il gip di Milano Guido Salvini, con un’ordinanza, ha deciso infatti di scarcerare Davide Caddeo, condannato a 9 anni di carcere per averlo accoltellato il 1 luglio scorso fuori da una discoteca ...

MasterChef Italia 2019 : Anticipazioni nona puntata stasera su Sky Uno : La finale si avvicina, Mistery Box ed Invention test sono sempre più difficili, la prova in esterna di questa sera si svolgerà a Roma.

F35 - l’Italia pagherà il debito con gli USA (ma Conte non dice se andremo avanti col progetto) : Vertice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta sul "caso" del debito con Lockeed Martin per gli F35: il Governo salderà la quota rimanente nei prossimi giorni. Ma c'è ancora grande incertezza sugli acquisti futuri: avviata una ricognizione "tecnica".Continua a leggere

Italia-Francia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : esordio assoluto per Marco Zanon : Sabato 16 marzo alle ore 13.30 l’Italia affronterà la Francia nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni: Conor O’Shea, CT degli azzurri, ha appena annunciato la formazione che scenderà in campo allo stadio Olimpico di Roma. Grande novità l’esordio assoluto in Nazionale di Marco Zanon. Così al sito federale ha presentato la sfida Conor O’Shea: “Giocheremo contro una squadra molto forte come sempre capita al Sei ...

Guido Fejles/ Video - non sa lavorare in gruppo? - MasterChef Italia 8 - : Guido Fejles è stato accusato di non sapere lavorare in gruppo: come se la caverà nella nona puntata di MasterChef Italia 8, in onda questa sera su Sky Uno?

Mogol sulla musica Italiana in radio e la proposta di legge : “Nessuno si deve scandalizzare - non è un discorso sovranista” : Si esprime anche Mogol sulla musica italiana in radio e sulla proposta di legge che obbligherebbe le emittenti radiofoniche nostrane ad inserire nella propria programmazione il 30% di musica italiana di cui il 10% di emergenti. Il restante 70% delle canzoni trasmesse rimarrebbe comunque nelle mani degli artisti internazionali, per questo motivo per Mogol non c'è alcuno scandalo. Il presidente sella Siae si è detto favorevole alla proposta di ...

Leonardo - Profumo : investimento in AlItalia non sarebbe strategico : Roma, 14 mar., askanews, - "Non vedo alcun significato strategico che giustifichi un eventuale investimento" in Alitalia. Lo dice l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in un'...