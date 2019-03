La Nuova Zelanda è stata vittima di un attacco terroristico | 49 decessi accertati

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Erano le 13:40 locali inquando un uomo tra i trenta e i quarant’anni ha iniziato ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al Noor. Secondo i testimoni, l’attentatore indossava una divisa militare, particolare che non ha fatto insospettire nessuno prima che aprisse il fuoco.I particolari della vicenda e le testimonianze Erano appena scoccate le 13:40 in– ossia l’una e quaranta di notte in Italia – quando tre uomini e una donna hanno iniziato ad aprire il fuoco su numerosi fedeli radunati in preghiera nella moschea di Al Noor. Purtroppo la tragedia non si è limitata solamente a questo luogo di culto ma bensì a due. Essendo il venerdì un giorno di preghiera per la religione musulmana, entrambi i luoghi di culto erano pieni di fedeli riuniti per le loro celebrazioni, i quali sono inconsciamente andati incontro a un terribile destino dettato principalmente ...

PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… - Agenzia_Ansa : Nuova Zelanda: arrestati tre uomini e una donna per le sparatorie nelle moschee, c'è una rivendicazione anti-migran… -