Juve | scudetto già in tasca? La Snai paga in anticipo

Serie A - corsa scudetto finita : la Snai paga già le scommesse sulla Juventus : Juventus campione d’Italia secondo la Snai che ha deciso di pagare con un po’ d’anticipo le scommesse sullo scudetto bianconero Restano 11 giornate in calendario e i punti di vantaggio della Juventus sul Napoli, sono ben 18. Un gap così elevato che, andando contro la comune pratica (ossia aspettare la matematica certezza) Snai, come riporta Agipronews, ha deciso di pagare già le scommesse piazzate da inizio stagione sullo ...

DIRETTA - La Juventus ospita l'Udinese per provare a chiudere il discorso scudetto : Juventus: Szczesny, Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Bentancur, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. All. Allegri Udinese: Musso, De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, Sandro, Fofana, Zeegelar, Pussetto, De Paul. All. Nicola...Continua a leggere

Juve - rinviata l'udienza sul ricorso per lo scudetto del 2006 : ... Inter e Coni è stato presentato per l'impugnazione e per la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio Arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del Coni, in cui il Tnas ...

Juve : rinviato il ricorso per lo scudetto 2005-2006 : Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha rinviato a data da destinarsi l’udienza legata al ricorso della Juventus, prevista in origine l’11 marzo 2018, accogliendo l’istanza di differimento presentata il 4 marzo dalla difesa della ricorrente. Il ricorso è stato presentato dalla Juventus FC Club Spa per l’impugnazione e per la riforma del lodo definitivo pronunciato dal Collegio ...

Juventus : l'ottavo scudetto consecutivo potrebbe arrivare ad aprile contro l'Inter : La vittoria al San Paolo contro il Napoli ha di fatto lanciato la Juventus verso l'ottavo scudetto consecutivo. Un ciclo vincente che ha (quasi) dell'incredibile, con i bianconeri che ormai sembrano imbattibili in campo nazionale, mentre a breve ci sarà la prova del nove in Europa, con i due gol da rimontare all'Atletico Madrid dopo l'ottavo di andata della Champions League. Con un vantaggio di 16 punti sul Napoli, secondo in classifica, la ...

Juventus - lo scudetto in tasca senza sorridere : TORINO Il +16 in classifica è la sentenza definitiva, il penultimo sigillo per l'ottavo scudetto consecutivo, l'ultimo sarà la matematica che a questi ritmi potrebbe arrivare a 5 turni dalla fine. Ma ...

Juve : scudetto in tasca ora si pensa alla Champions : Con la vittoria al San Paolo di domenica sera e il +16 sul Napoli, la squadra bianconera ha ipotecato lo scudetto. Ora Allegri e i suoi pensano a come preparare al meglio il ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid. Nonostante la vittoria sul Napoli, non sono mancate le critiche al gioco espresso da Ronaldo e compagni. I tifosi sono, giustamente, preoccupati in vista di una gara senza appello. I bianconeri non possono certo ...

Scudetto Juve già matematico il 20 aprile contro la Fiorentina : La Juve veleggia a +16 sul Napoli, la più diretta inseguitrice. Con questo trend la Vecchia Signora può festeggiare già

26^ giornata : la Juventus ipoteca lo scudetto : La squadra di Allegri corsara al San Paolo. Pjanic ed Emre Can regalano un successo che porta i bianconeri a +16 sul Napoli di Ancelotti. Ai partenopei non basta un gol di Callejon. Partita condizionata già al 26’ quando Rocchi espelle Meret per un fallo inesistente su Cristiano Ronaldo. Juve che passa sulla punizione con Pjanic che batte Ospina appena entrato al posto di Milik. Juve che amministra e raddoppia con Emre Can di testa su ...

Juve - mani sullo scudetto ma contro l'Atletico così non basta : La vittoria a Napoli, polemiche a parte, avvicina il tricolore. Allegri, quanti motivi di preoccupazione in vista della Champions League