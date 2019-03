«Io - disordinaria» : È Carnevale! Che meraviglia potersi ancora mascherare e vivere alla stessa altezza dei bambini. Le disordinarie come me amano questo periodo di scherzi, coriandoli e travestimenti. Quest’anno ho deciso di vestirmi da Gentilezza. Sto uscendo per andare alla festa in maschera del mio quartiere e ho quell’alone intorno del vivere in differita, qualche decina di minuti in ritardo rispetto alla vita reale che corrisponde perfettamente al mio ...