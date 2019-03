Formula 1 | Australian GP | Hamilton già al comando nelle FP1 | le Ferrari seguono a ruota

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019)GP, inizia sin dalle FP1 il duello tanto atteso trae Vettel piazzatisi rispettivamente primo e secondoprime libereGP di F1 iniziato stamane con le FP1 che hanno sin da subito mostrato lo stato di forma ottimo della Mercedes di. Il pilota campione del mondo in carica si è piazzato davanti a tutti dopo la prima tornata di prove libere, con lache però non ha sfigurato di certo. Secondo Vettel a soli 38 centesimi di distanza da, a +0.074 invece Leclerc piazzatosi terzo. Le duehanno girato molto meno rispetto adstamattina, 18 i giri delle rosse, 26 quelli del pilota Mercedes. Immediatamente dopo i tre piloti sopracitati si è piazzato Verstappen, seguito dall’altra Mercedes di Bottas. Di seguito la classifica delle FP1 del Gp di Australia.L'articolo1,GP:già al ...

MG__Racing : New video by FORMULA 1: Daniel Ricciardo's Guide to Australia | 2019 Australian Grand Prix - Formula_Report : Daniel Ricciardo's Guide to Australia | 2019 Australian Grand Prix - frederikkert : New video by FORMULA 1: Daniel Ricciardo's Guide to Australia | 2019 Australian Grand Prix -