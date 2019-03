Champions League | dove vedere il sorteggio dei quarti di finale

I sorteggi di Champions League in TV e in streaming : I link per seguire in diretta streaming i sorteggi dei quarti di finale a partire da mezzogiorno: l'unica italiana presente è la Juventus

Champions ed Europa League : sorteggio quarti di finale in diretta su Sky : Oggi, venerdì 15 marzo, su Sky Sport saranno trasmessi in diretta da Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Champions League (unica italiana la Juventus) e quello di Europa League (unica italiana il Napoli). L'evento andrà onda a partire dalle ore 12 su Sky Sport Football e Sky Sport 24, oltre che in streaming su SkyGo, skysport.it e sulla pagina Facebook di Sky Sport.In studio Leo Di Bello, in compagnia di Anna Billò e Beppe Bergomi e ...

I sorteggi dei quarti di Champions League in diretta : Iniziano a mezzogiorno nella sala sorteggi della sede UEFA, con la Juventus in mezzo a quattro inglesi, Barcellona, Ajax e Porto

Champions League : Ajax - City - United. Per la Juventus incroci da film : Cristiano e Leo cancellano tutto, come sempre. Il sorteggio di oggi però offre tante suggestioni alla Juve, tanti incroci con richiami dal passato e dal futuro. Rapida analisi in... ordine alfabetico. ...

Champions League 2019 - sorteggio quarti : cosa c’è da sapere e dove seguirlo in diretta : sorteggio Champions League 2019 Per la Juventus e le altre sette squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League 2019 è tempo di conoscere il cammino che porta al Wanda Metropolitano di Madrid, teatro – o meglio, stadio – della finale del 1° giugno. Questa mattina – venerdì 15 marzo – si terrà il sorteggio dell’ultima e decisiva fase, a cominciare dagli abbinamenti relativi ai quarti. Il sorteggio dei ...

