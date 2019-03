Centro sociale-Sprar sequestrato | il gip | rischio crollo | colpa Regione

Gli dice "La pacchia è finita!". E il Centro sociale querela Salvini : Ieri i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno messo i sigilli alla sede del centro sociale 'Ex Canapificio' . Nonostante si intascassero i fondi per l'accoglienza degli immigrati , i ...

L’Antico Egitto al di là dei faraoni : per la prima volta la storia sociale del popolo al Centro della ricerca : Scrivere per la prima volta una storia sociale dalL’Antico Egitto al di là dei fasti di faraoni e regine, mettendo piuttosto al centro il popolo e le classi meno agiate. E’ questa la sfida del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) ‘Pharaonic Rescission’ (PROCESS) dell’Università di Pisa che si è appena aggiudicato un finanziamento di oltre 200mila euro dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur). ...

Napoli - macabro cartello sulla porta del Centro sociale : 'Chiuso per la morte di Poggiani e de Majo' : Napoli - 'Chiuso per la morte di Ivo Poggiani e la sua collega euro dep. al Senato Eleonora de Majo. Le esequie si muoveranno da Insurgencia domani 22 febbraio'. Il macabro cartello è apparso all'...

Party a pagamento dei liceali nel Centro sociale moroso : deve 700mila euro al Comune : di Marco Pasqua 'Per l'affitto devi parlare con Lalla, lei ti dice tutte le tariffe per la tua festa'. Lalla, classe 1974, è il 'boss' del Villaggio Globale , a capo dell'associazione che gestisce, ...

Torino : guerriglia urbana dopo sgombero Centro sociale : guerriglia urbana oggi a Torino durante il corteo dei centri sociali, scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un ex asilo avvenuto venerdì scorso. Tutta l'area tra il centro storico e Porta Palazzo è rimasta isolata per ore, messa a ferro e fuoco da "qualche centinaio di delinquenti" come ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il bilancio dei disordini è di 12 arrestati tra i manifestanti e 4 feriti, di cui uno grave. ...

Torino - sgomberato Centro sociale occupato da 24 anni : arrestati sei anarchici. Sono accusati di terrorismo : Sono accusati di terrorismo per la campagna della rete anarchica, lanciata nel 2016, contro i centri di identificazione e di espulsione portata avanti con azioni di sabotaggio. Sei persone Sono state arrestate nel centro sociale Asilo di Torino, occupato da 24 anni e considerato dagli inquirenti “vera e propria base logistica e operativa dell’associazione sovversiva investigata”. Lo sgombero, coordinato dal questore di Torino ...

