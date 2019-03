Caso Ruby | morta Imane Fadil | testimone chiave nel processo contro Berlusconi Sospetto

Morte Imane Fadil - teste del Caso Ruby. Lele Mora : “Ragazza insignificante - la portai io ad Arcore” : Lele Mora, ex talent scout e coinvolto nelle inchieste sul caso Ruby per favoreggiamento della prostituzione, ha parlato di Imane Fadil dopo la notizia della sua Morte. Ha ricordato la modella marocchina teste chiave nel processo contro Berlusconi come una ragazza “che doveva avere avuto un sacco di problemi”.Continua a leggere