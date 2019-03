Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Non ha per nulla digerito l’idea che l’exavesse trovato un altro uomo. Undei vigili urbani di Piedimonte Matese, in provincia di, ha deciso di punire la coppia che aveva sorpreso insieme: quindi li ha obbligati a farsi fare delle fotografie in pose compromettenti. Queste immagini sono servite in seguito perre l’amante della donna, che è assessore in un comune del Beneventano: un modo di reagire davvero inconsueto di fronte alla nuova relazione intrapresa dalla ex. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il taglieggiatore 59enne è finito agli arresti domiciliari con svariate accuse, come estorsione, violenza privata, sequestro di persona e maltrattamenti, nell’indagine della Procura di Benevento, coordinata dai pm Aldo Policastro e Giovanni Conzo.L’indagine è partita con il ritrovamento di una serie di fotografie a luci rosse Tutto è partito con il ...

vincecamaggio : Caserta: tradito dall’ex moglie con l’assessore, il maresciallo li ricatta per vendetta -