Cagliari Fiorentina 2-1 in diretta LIVE | triplice fischio | Chiesa non basta

VIDEO Cagliari -Fiorentina 2-1 - Highlights - gol e sintesi 28a giornata Serie A. Decidono Joao Pedro e Ceppitelli : Il Cagliari trova tre punti importantissimi nella corsa alla salvezza, superando per 2-1 la Fiorentina nell’anticipo della 28a giornata di Serie A. La squadra di Maran si conferma fortissima tra le mura amiche e supera i Viola grazie alle reti di Joao Pedro e Ceppitelli , entrambe nel secondo tempo. Nel finale Chiesa ha accorciato le distanze, ma è stato un gol inutile per la Fiorentina, che perde ormai ogni speranza di agganciare il treno ...

Calcio : Cagliari batte Fiorentina 2-1 : 22.22 Fondamentale vittoria salvezza per il Cagliari : nell'anticipo del 28° turno, supera 2-1 la Fiorentina che subisce un duro colpo nella corsa all'Europa. Dopo un avvio di studio, la partita si anima al 26' con una gran parata di Terracciano su un siluro di Cacciatore; c'è il brivido viola al 37' con Cragno che salva su Mirallas.Micidiale ripresa dei sardi, Fiorentina a picco: al 52', sblocca Joao Pedro in spaccata; al 66' raddoppia ...

