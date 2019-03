Boeing | entro 10 giorni aggiornerà il software dei 737 MAX

Aereo caduto in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il software dei 737 max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica in Etiopia provocando la morte di 157 persone. A scriverlo è l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda. Intanto le scatole nere del velivolo sono state portate in Francia per essere analizzate.Continua a leggere

Ora Boeing rassicura : "Entro 10 giorni aggiorneremo il software" : Entro dieci giorni Boeing aggiornerà il software anti-stallo Mcas del 737 Max 8. Lo scrive l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda.Dopo l'incidente aereo in Etiopia, costato la vita a 157 persone, il modello di aereo era finito nel mirino di numerosi Paesi. Dalla Cina all'Europa, molte nazioni hanno deciso di non far decollare i 737.Il principale imputato dello schianto in Etiopia e di quello precedente in Indonesia è il ...