Via della Seta - Di Maio : porterà sviluppo : 11.23 La via della Seta non è "una nuova alleanza geo-politica:è un memorandum che firmerò io come ministro dello sviluppo economico e che servirà anche ai porti del Sud". Così il vicepremier Di Maio, in visita all'azienda Vim di Matera. "E' una grande opportunità per le nostre imprese di portare le eccellenze agroalimentari e artigianali in Cina", afferma. "Sono contento che ci sia accordo dal Quirinale e nel governo",prosegue il vicepremier: ...

Nuova Via della seta - perché se ne parla? : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria minimizza, "è una tempesta in un bicchier d'acqua", il premier Conte assicura l'adesione "con tutte le cautele" smentendo il rischio di "colonizzazione" ...

Via della Seta - Giorgetti : “Memorandum si farà - ma con paletti. Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti” : Dalle continue frecciate alla Cina, alla posizione filoatlantica dell’Italia rilanciata: “Ridicolo parlare di distacco dagli Stati Uniti“, rivendica il leghista Giancarlo Giorgetti, nella cornice del Palazzo del Vicariato, nel cuore dei palazzi romani. Di fatto, un messaggio diretto verso gli alleati di governo del M5s che spingono per siglare l’intesa commerciale con Pechino sulla nuova Via della Seta. “Vorrei ...

La nuova Via della Seta passa dall'Artico : I porti di Trieste e Genova sono piccole pedine del grande Risiko cinese, che prevede una variante della nuova via della Seta attraverso l'Artico poco conosciuta, ma strategica. Un progetto che punta ...

Italia-Cina - Via della Seta : ok del Colle ma senza 5G : Disco verde all'accordo con la Cina , in vista dell'imminente arrivo in Italia del Presidente Xi Jinping , con la benedizione del Quirinale. Il Premier Giuseppe Conte, i due Vicepremier Salvini , tra ...

Via della Seta - Mediterraneo sempre più strategico per la Cina : Il Porto del Pireo in poco tempo è diventato uno dei più affollati del Mediterraneo. Grazie alla proprietà cinese ha triplicato i volumi di container in appena sei anni. Colossi come Hewlett & Packard, Sony e Hyundai hanno scelto lo scalo ellenico come prima destinazione per raggiungere l'Europa. Il Pireo parla cinese, la China Ocean Shipping Company (Cosco) lo ha acquistato all'inizio del 2016 (il 67%) staccando un assegno di 368,5 milioni ...

Vertice al Colle e si sblocca la Via della Seta - ma senza 5G : Il via libera all'accordo con la Cina, in vista dell'imminente visita in Italia del presidente Xi Jinping, viene da una colazione al Quirinale. Il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo ...

Via della Seta - Manconi : serve cautela : Roma, 13 mar., askanews, - 'Attirare investimenti stranieri è senza dubbio qualcosa di positivo. Se l'obiettivo dell'iniziativa della 'Nuova Via della Seta' è equilibrare gli scambi commerciali è ...

Pompeo : 'l'opacità della Nuova Via della seta ci preoccupa' : "Credo si sia creata un po' di confusione attorno a questa cosa" aveva commentato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alle polemiche sulla firma del Mou, "nessuna regola commerciale ...

Via della Seta - il Colle : «Attenzione a posizione Usa - nel memorandum non c'è il 5G». Il monito degli Usa : Il memorandum tra Italia e Cina riguardo la Via della Seta conterrà delle regole più stringenti rispetto a quelle indicate nei giorni scorsi dall'Unione europea: inoltre è...